ثروات الشعب السوري بيد إسرائيل

عضو مجلس الشعب السوري الدكتورة أشواق عباس أكدت خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا، أن هذه الخطوة ليست إلا تقديم أوراق طاعة جديدة لأمريكا و دليل قاطع على الدور الإسرائيلي بدعم الإرهاب والعدوان المباشر منذ اللحظات الأولى للحرب على سوريا .
الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا وروسيا تدعو إلى التهدئة
أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، قبالة "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.
يقول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد: "طبعا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لليونان ولقبرص اليونانية قد يؤدي إلى إساءة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، ويجب إيجاد حل وسط يرضي الطرفين".
بدوره، اعتبر المحلل السياسي ، ونائب مدير المعهد الوطني لتطوير الفكر المعاصر، إيغور شاتروف خلال حديث لـ"سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي يعد تركيا بعضوية فيه ، لكن تركيا أدركت بالفعل أن هذا لن يحدث أبدا .
الإفراج عن قاتل اليهودي الإثيوبي يؤجج الشارع الإسرائيلي
أفرجت محكمة الصلح في حيفا عن الشرطي الإسرائيلي قاتل الشاب اليهودي من أصول إثيوبية، ما أدى لتجدد الاحتجاجات الغاضبة لليهود الإثيوبيين "الفلاشا" أمام الكنيست الإسرائيلي، ضد الحكومة اعتراضاً على التمييز العنصري تجاههم.
الخبير في الشؤون الدولية الدكتور أسعد العويوي قال خلال اتصال هاتفي مع برنامجنا: " بوتقة الصهر التي أعلن عنها بن غليون منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي لم تجدي نفعا في دمج اليهود المنحدرين من أصول مختلفة لإنتاج دولة عصرية على شاكلة الدول الأوروبية".
إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي
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