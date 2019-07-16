ثروات الشعب السوري بيد إسرائيل

مواضيع الحلقة: قوات "قسد" تسلم النفط السوري لإسرائيل؛ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب قبرص وروسيا ترفضها؛ وزير العمل اللبناني يؤكد الاستمرار بتطبيق قانون العمل الجديد ولا استهداف لأحد؛ مظاهرات في إسرائيل بعد الإفراج عن قاتل اليهودي الإثيوبي؛ الجوع يهدد فقراء العالم.

سلمت قوات " قسد " الموالية لواشنطن النفط السوري لموتي كاهانا، رجل أعمال أمريكي-إسرائيلي، حيث أكد كاهانا أنه سيتولى تصدير النفط السوري المستخرج من المناطق الكردية شرق الفرات على ألا تصل أية نقطة نفط إلى الدولة السورية وهذا يعني حرمان الشعب السوري من معظم موارده النفطية.

عضو مجلس الشعب السوري الدكتورة أشواق عباس أكدت خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا، أن هذه الخطوة ليست إلا تقديم أوراق طاعة جديدة لأمريكا و دليل قاطع على الدور الإسرائيلي بدعم الإرهاب والعدوان المباشر منذ اللحظات الأولى للحرب على سوريا .

الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا وروسيا تدعو إلى التهدئة

أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، قبالة "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.

يقول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد: "طبعا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لليونان ولقبرص اليونانية قد يؤدي إلى إساءة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، ويجب إيجاد حل وسط يرضي الطرفين".

بدوره، اعتبر المحلل السياسي ، ونائب مدير المعهد الوطني لتطوير الفكر المعاصر، إيغور شاتروف خلال حديث لـ"سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي يعد تركيا بعضوية فيه ، لكن تركيا أدركت بالفعل أن هذا لن يحدث أبدا .

الإفراج عن قاتل اليهودي الإثيوبي يؤجج الشارع الإسرائيلي

أفرجت محكمة الصلح في حيفا عن الشرطي الإسرائيلي قاتل الشاب اليهودي من أصول إثيوبية، ما أدى لتجدد الاحتجاجات الغاضبة لليهود الإثيوبيين "الفلاشا" أمام الكنيست الإسرائيلي، ضد الحكومة اعتراضاً على التمييز العنصري تجاههم.

الخبير في الشؤون الدولية الدكتور أسعد العويوي قال خلال اتصال هاتفي مع برنامجنا: " بوتقة الصهر التي أعلن عنها بن غليون منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي لم تجدي نفعا في دمج اليهود المنحدرين من أصول مختلفة لإنتاج دولة عصرية على شاكلة الدول الأوروبية".

إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي