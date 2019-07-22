هجوم للجماعات المسلحة في إدلب يرتد عليها بعشرات القتلى

روسيا تعرب عن نيتها إرسال خبراء عسكريين إلى فنزويلا؛ برلماني عراقي يطالب حكومة بلاده بالتحرك لإيقاف الخروقات التركية؛ القوات الإسرائيلية تهدم عشرات الشقق قرب القدس وكوشنير يبدأ جولة في المنطقة؛ هل انتقلت طهران إلى مرحلة الإحراج الاستراتيجي لواشنطن.

الجيش السوري يحبط هجوماً إرهابياً عنيفاً جنوب إدلب

يواصل الجيش العربي السوري بدعم من الحلفاء بتنفيذ عمليات لضرب المجموعات المسلحة وصد الهجومات التي تنفذها من حين لآخر ، إذ أحبط الجيش السوري أمس الأول هجوماً عنيفاً نفذه عناصر من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين على مواقعه جنوب إدلب وقتل فيه أكثر من 40 إرهابياً من بينهم صينيون وبلجيكيون وشيشان.

مراسل "سبوتنيك" من ريف حماة باسل شرتوح قال "إن مجموعات مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" و"جيش العزة" وتحديداً ما يعرف باسم "قوات النخبة"، حاولت مهاجمة مواقع الجيش السوري في بلدة القصابية التي تقع بأقصى ريف إدلب الجنوبي، وتمكنت قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري من التصدي للهجوم الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 مسلحاً معظمهم من جنسيات أجنبية، بالإضافة لتدمير عدة آليات ومصفحات تركية المنشأ كانت بحوزتهم".

هل ستعيد روسيا خبراءها العسكريين إلى فنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا قد ترسل المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا في حال دعت الحاجة.

وقال ريابكوف إن الخبراء العسكريين الروس أنجزوا المهام الموكلة لهم في فنزويلا، لكن إذا لزم الأمر يمكن إرسالهم إلى هناك مرة أخرى.

جاء تصريح ريابكوف على هامش مشاركته في مؤتمر حركة عدم الإنحياز الذي يعقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وكان ريابكوف أعرب في وقت سابق عن ثقة روسيا بقدرة السلطات الشرعية في فنزويلا برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، التغلب على الصعوبات، مؤكدا "أن الحكومة الفنزويلية تحظى بدعم روسيا الكامل".

وأشار إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين موسكو وكاراكاس لن تتغير.

في حديث لبرنامج "بلا قيود"، قال الخبير في الشؤون الدولية أندريه أونتيكوف:

"إن التعاون بين روسيا وفنزويلا مستمر بغض النظر عن التصريحات أو حتى الغضب من بعض الدول الأخرى وقبل كل شيء الولايات المتحدة الأمريكية وهو تعاون بناء وسيستمر بغض النظر عن المواقف الدولية الأخرى".