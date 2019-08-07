الجيش السوري يحرر مواقع شمال حماه... ووزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من أي توغل في شرق الفرات

تطورات الملف السوري

سيطر الجيش السوري على بلدة الأربعين في ريف حماة الشمالي، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني في جبهة ريف حماة الشمالي قوله "إن عملية تحرير البلدة جاءت بعد تمهيد ناري مدفعي وصاروخي وجوي كثيف نفذته الوحدات المقاتلة منذ صباح الثلاثاء على مواقع المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة مما سهل تقدم القوات باتجاه بلدة الأربعين.

وأضاف المصدر الميداني أنه مع سيطرة القوات السورية على بلدة الأربعين فقد بات الطريق مفتوحاً أمامها للتقدم باتجاه المنطقة المسماة بـ"مثلث الموت" وهي مركز تجمع الفصائل الإرهابية في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والزكاة شمال حماة.

في هذا السياق وبعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية شرق الفرات وعدم قدرة الطرفين الأمريكي والتركي على الوصول إلى صيغة تفاهم حول هذه العملية، حذرت الولايات المتحدة من قيام تركيا بأي عملية عسكرية أحادية الجانب بمناطق شرق الفرات في شمال سوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المحادثات بين وفد عسكري أمريكي مع مسؤولين أتراك في أنقرة للتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري شرق الفرات.

الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد عباس قال في مداخلة لـ"بلا قيود" أن "استراتيجية الجيش السوري هي تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهاب المسلح، وقد تمكنت عبر السنوات الماضية من عمر الأزمة من محاصرة المجموعات الإرهابية في رقعة جغرافية محدودة في منطقة إدلب، التي أصبحت منطقة مستباحة وحولت سكاتها إلى رهائن".

تل أبيب تعلن نيتها المشاركة في ما سمي بالائتلاف الأميركي لحماية الملاحة في الخليج

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب ستشارك في ما وصفه بالائتلاف الأميركي لحماية الملاحة في الخليج.

وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن كاتس قوله أن المشاركة تصب في تعزيز علاقة تل أبيب بدول الخليج وترتبط بمصلحة إسرائيل في كبح جماح إيران، بحسب تعبيره.

وأمام التوتر البالغ الحساسية في مياه الخليج، يبرز تساؤل حول إذا ما كانت الخطوة الإسرائيلية ستزيد الأمور تعقيداً، لا سيما على ضوء العلاقات المتشنجة تاريخياً بين طهران وتل أبيب، وهو ما يحذر منه الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، الذي قال في مداخلة لبرنامج "بلا قيود":

أن المشاركة الإسرائيلية في الخطة الأمريكية ستدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد لا سيما أن الجمهورية الإسلامية تقف بقوة ضد خطوة الولايات المتحدة تشكيل تحالف تقول أنه لحماية أمن المياه في الخليج

كما توقع الخبير الإيراني أن تفشل الخطة الأمريكية بتشكيل هذه القوة البحرية، لأنها إيران تعارضها بشدة، فضلاً عن الموقفين الروسي والصيني في هذا الاتجاه، ومواقف بلدان خليجية ترى في الخطة الأمريكية مقدمة لتصعيد جديد في المنطقة.

تصعيد هندي باكستاني حول إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه

أدانت إسلام أباد قرارا الهند إلغاء مادة دستورية تمنح الشطر الخاضع لها من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه وضعاً خاصًا يخوله بوضع قوانينه بمعزل عن الحكومة المركزية. وقالت باكستان إن هذا الإجراء غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة”.

يأتي ذلك بعد أن إلغاء السلطات الهندية الحكم الذاتي الدستوري لإقليم جامو وكشمير ما أثار غضب الطرف الباكستاني إذ حذر رئيس الوزراء هناك عمران خان، من احتمال اندلاع حرب بين بلاده والهند.

مدير مركز الباب للدراسات جاسم التقي لفت إلى "وجود تقصير باكستاني في فهم عقلية رئيس الوزراء الهندي الجديد، الذي وعد الأغلبية الهندوسية خلال حملته الانتخابية بإلغاء البند الذي يعطي الكشميريين حق الاستقلال الذاتي".

لكنه استبعد مع ذلك أن "تلجأ باكستان لخيار الحرب، لأنها تعيش أزمة اقتصادية خانقة، فضلاً عن رجوح كفة القوة العسكرية عددياً ونوعياً لصالح الهند".

الحرب التجارية الأمريكية الصينية

طالبت بكين الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على تصعيد الرئيس ترامب حربه التجارية ضد الصين إذ أنه أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين ، عندما هبطت العملة الصينية (اليوان) لأدنى مستوى خلال 11 عاماً أمام الدولار، مما زاد المخاوف من أن بكين عمدت فعل ذلك لتعزيز صادراتها.

مدير مركز الدراسات الإنتروستراتيجية في بيروت صلاح النشواتي في حديث ل " بلا قيود" اعتبر أن "العقوبات التجارية الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصين خطوة إلى الوراء في مسار المفاوضات التجارية وأن الحرب التجارية هي التي تحكم العلاقة بينهما"

وأشار النشواتي إلى أن "إدارة ترامب أدركت أن الرؤية الأمريكية تجاه الصين على أنها معمل أمريكي ضخم خارج الحدود قد بدأت تتغير بحقيقة الأمر الواقع بانطلاق الصناعات التقليدية والصناعات التكنولوجية الحكومية الخاصة بالصين لتصبح أحد أكبر منافسي الشركات الأمريكية على مستوى سوق الدولتين وعلى مستوى العالم "

وأضاف النشواتي أن "الرد الأمريكي على سياسة الصين النقدية بتصنيفها كدولة متلاعبة بعملتها سيمكن واشنطن كحد أدنى من فرض عقوبات اقتصادية على الصين ومنعها من المشاركة في عقود المشتريات الحكومية الأمريكية كخطوة تمثل شرخاً جديداً في العلاقة الاقتصادية بين البلدين "

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وفهيم الصوراني