لقاء بوتين وأردوغان ينتهي بالتوافق على سيادة ووحدة الأراضي السورية

لقاء بوتين وأردوغان ينتهي بالتوافق على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وأن صيغةَ أستانا هي الأكثرُ فعاليةً لحلِ الأزمة؛. الرئيس الفرنسي يدعو الغرب إلى إعادة النظر في العلاقات مع روسيا؛ بغداد وطهران تنعشان خط النفط الذي يوتّر واشنطن؛ محاولات أمريكية لإفشال معرض دمشق الدولي .

الملف السوري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وتركيا تؤيدان السلامة الإقليمية لسوريا، مشيراً إلى أنه من غير المقبول تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء، أنه تم الاتفاق على الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم جواز تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ".

وأكد بوتين أن "الإرهابيين يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية السورية، ويحاولون مهاجمة المواقع العسكرية الروسية"، مشدداً على "عدم جواز أن تكون منطقة خفض التصعيد مأوى للإرهابيين، ونقطة انطلاق لشن هجمات جديدة".

بوتين أوضح كذلك أنه بحث مع نظيره التركي الإجراءات الإضافية اللازمة للقضاء على الإرهاب في إدلب، وتأكيدهما على أن صيغةَ أستانا هي الأكثر فعالية لحلِ الأزمة السورية.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك الدامية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بين القوات السورية مدعومة من روسيا من جهة، والفصائل المسلّحة المعارضة المدعومةً من تركيا من جهة أخرى.. وسط أنباء عن تعرض النقطة التركية في شير مغار لقصف جوي.

في اتصال هاتفي مع مراسنا في المنطقة الوسطى في سورية باسل شرتوح قال إن:

"القصف لم يكن على نقطة المراقبة التركية في "شير مغار" وإنما كان في محيط النقطة، بعد أن تم رصد أن مجموعات إرهابية كانت تستعد لمهاجمة نقاط ومواقع الجيش السوري في سهل الغاب، تعامل معها الجيش ونفذ ضدها سلاح الطيران الروسي خمس غارات كونها حاولت الإحتماء بالنقطة التركية ."

وأضاف المراسل أن "هذه رسالة مباشرة من القوات الروسية للمجموعات الإرهابية المسلحة بأنه لن يكون لديهم أي فرصة في إيجاد ملاذ آمن أو الإحتماء بأي مكان، حتى بنقاط المراقبة التركية" .

وأشار إلى أن: "مصادر محلية في إدلب أكدت أن المعدات والآليات والدعم اللوجستي التي تذهب إلى نقاط المراقبة التركية يتم نقلها إلى "الجبهة الوطنية للتحرير" لتقوم بدورها بتوزيعها على المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى بما فيها صواريخ التاو والكورنيت".

وعن نتائج لقاء بوتين أردوغان وفي حديث لـ "بلا قيود" قال الباحث السياسي علي ثابت جديد إن:

"من الواضح وجود خلافات وخصوصاً حول إدلب ، ناتج عن تباين وجهات النظر بين الطرفين، ولكن لن يصل هذا الخلاف إلى الصدام لأن المصالح التي تحكم العلاقة بين الطرفين كبيرة".

ولفت إلى"محاولة لتدوير الزوايا وصياغة جديدة للتعاطي مع المستجدات الحاصلة ومنع حدوث أي مواجهة سورية تركية، وهذا ماتفسره سرعة إنتشار شرطة عسكرية روسية في محيط نقطة المراقبة التركية لمنع حدوث أي صدام ".

ورأى أن: "أردوغان في مأزق ولم يستطيع إنجاز أي حلول أو تسويات مع هيئة تحرير الشام التي حاولت فرض نفسها لتكون الأقوى، والواضح أن هناك من حاول المزاودة على هيئة تحرير الشام ليأخذ المكان الذي يناسبه "

ماكرون: لإعادة النظر في العلاقات مع موسكو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة النظر في العلاقة مع روسيا مشيراً إلى أن دفعها بعيداً عن أوروبا يعتبر خطأ جسيماً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس ماكرون قوله بضرورة الإستطلاع الإستراتيجي لسبل التقارب مع موسكو” موضحاً أن العلاقة معها نظمت منذ سقوط جدار برلين في سياق من الريبة وبناء على سلسلة من سوء التفاهم.

وتابع أنه :"لا يمكن التأسيس للمشروع الأوروبي للحضارة دون إعادة التفكير بالعلاقة مع روسيا"، مؤكدا أنه لا يجب أن تكون روسيا الحليف "الضعيف" للصين، فروسيا مكانها في أوروبا - حسب وصفه."

رئيس تحرير موقع "ميدلاين نيوز" في باريس طارق عجيب رأى أن تصريحات ماكرون تتلاقى مع ما كان يطرحه خلال ترشحه للإنتخابات بضرورة مراعاة المصالح الاوروبية والفرنسية في العلاقات الخارجية."

عجيب أضاف أن:" المتغيرات التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية فرضت عملية إعادة التموضع للكتل والإقتصادات الكبرى ، وأن التوجه نحو روسيا يأتي نتيجة إلى تعاملها مع الأخرين كشركاء وليس كتابعين."

واعتبر أن السياسة الخارجية الروسية أثبتت نجاحها المستند إلى تحقيق النتائج وليس بناء العداوات

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم وفهيم الصوراني