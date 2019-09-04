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16:56 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    بلا قيود

    خبير في الشأن الإيراني: العقوبات الجديدة ضد طهران دعاية انتخابية لترامب

    بلا قيود
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    بقلم نغم كباس, نواف إبراهيم
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    هجوم جديد بالطائرات المسيرة على قاعدة حميميم؛ وموسكو تعد البنية التحتية لقاعدة حميميم ولمركز الإمداد التقني في طرطوس؛ التحالف الدولي: تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يعيد تنظيم خلاياه في العراق ويعيق عودة النازحين؛ اقتصاديون سوريون يقدمون حلولاً للحفاظ على استقرار سعر الليرة أمام الدولار.

    مراسل "سبوتنيك": الإرهابيون يخرقون الهدنة ويستهدفون حميميم

    يواصل الجيش العربي السوري إلتزامه بوقف إطلاق النار من طرف واحد والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، إذ إنه لا يقوم بأية عمليات واسعة في منطقة خفض التصعيد بل تقتصر أعماله على متابعة تمشيط المناطق المحررة في محيط إدلب وريف حماه والمناطق المجاورة.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماه باسل شرتوح أن "المجموعات المسلحة وعلى رأسها حزب التركستاني الذي ينتشر في ريف اللاذقية الشمالي جددت هجماتها على المنطقة منزوعة السلاح، كما هاجمت قاعدة حميميم العسكرية بطائرات مسيرة تم إسقاطهما قبل وصولها إلى أهدافها".

    وحول معلومات تفيد أن جبهة النصرة وبالتنسيق مع تركيا بدأت بتفكيك مقراتها في عدد من المدن والقرى بمحافظة إدلب تمهيداً لدمجها مع المجموعات الإرهابية الأخرى تحت مسمى جديد أضاف مراسل "سبوتنيك" أن "لا صحة لهذه المعلومات وأن تحركات الإرهابيين تتم على مرأى من أعين قوات الجيش السوري ومازالوا متمركزين على جبهات القتال المقابلة للجيش".

    وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الوزارة تقوم بتجهيز البنى التحتية لقاعدة "حميميم" الجوية ولمركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس السورية.

    وعلق الخبير العسكري الإستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول على هذا الموضوع في  حديث لـ" بلا قيود" بقوله:" من الطبيعي قيام روسيا بهذه الإجراءات وإعادة صيانة ألياتها العسكرية وهذا الأمر لا يحمل بين طياته أية رسائل لأعداء سوريا ".

    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران وظريف يرد بأن إستخدام أمريكا للحظر يهدد القدرة الاقتصادية للولايات المتحدة

    فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، في إطار العقوبات الإقتصادية، التي تقرضها واشنطن، على  إيران، في ضوء الأزمة التي إشتدت بين البلدين بعد أن خرجت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني من طرف واحد.

    ردا على الحظر الأمريكي على منظمة الفضاء الإيرانية، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن استخدام أمريكا للأداة الاقتصادية وصل إلى حد مفرط بحيث بدأ يهدد القدرة الاقتصادية الأمريكية شيئا فشيئا.

    الكاتب السياسي والخبير بالشأن الإيراني إبراهيم حمدي شير رأى خلال حديث مع "سبوتنيك" أن" هذه العقوبات ليست بجديدة بل هي تفرض على إيران منذ أربعين عاما وجاءت الآن بهدف تعزيز موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية ولكي يستغلها في الاستفادة من حلفائه بالمنطقة".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم، نغم كبّاس

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    إيران
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