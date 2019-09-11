ترامب يقيل صقر صقور الأمن القومي الأمريكي

مواضيع الحلقة: ترامب يقيل صقر صقور الأمن القومي الأمريكي... والخطوة تقابل بارتياح داخلي ودولي؛ الرئيس الإيراني يتعهد بمزيد من خطوات تقليص الالتزام بالاتفاق النووي؛ قوات "قسد" تقتحم قرى في ريف دير الزور تحت غطاء أمريكي؛ تنديد عربي ودولي بنية نتنياهو ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى المستوطنات في الأراضي المحتلة.

أثارت إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ردود فعل داخلية وخارجية، وشكلت مفاجأة رغم الاختلاف الذي طفا على السطح بينه وبين الرئيس ترامب، خصوصا أنه كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن مينوشين، ولكن المؤتمر الصحفي عقد لاحقا بغيابه.

وقالت تحليلات صحفية أمريكية إن غياب بولتون يعتبر لافتا خاصة في أعقاب التقدم الكبير الذي يجري في المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح بأن الموقف الروسي تجاه الولايات المتحدة لم يتغير بعد إقالة جون بولتون، مضيفا أن روسيا تحكم على الأفعال كما أن الحدث داخلي أمريكي.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي قال في مداخلة لـ"بلا قيود" أن بولتون لعب دوراً كبيراً في تعميق الهوة بين الولايات المتحدة من جهة والإتحاد الأوروبي وكوريا الشمالية وإيران من جهة أخرى- ما جعله يشكل عبئاً على الإدارة الأمريكية فجرى طرده.

وحول تأثير إقالة بولتون على استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة حميد بعيدي نجاد، إن رحيل بولتون لن يغير من موقف طهران تجاه التفاوض مع واشنطن. مؤكدا رفض بلاده التفاوض مع الإدارة الأمريكية طالما لم توقف سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد طهران".

الخبير في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم قال في حديث لـ"سبوتنيك": "هناك ضغوط أمريكية متصاعدة على إيران ومحاولة إيجاد تقارب أوروبي- أمريكي لإنشاء تحالف دولي لحماية أمن الممرات."

الملف السوري

داهمت دوريات تابعة لما يعرف بقوات "قسد" بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي الكردية مدعومة بطيران "التحالف الدولي" واختطفت عددت من المدنيين ودمرت عدة منازل حسب ما ذكرت وكالة "سانا"

السورية.

الخبير العسكري الاستراتيجي دكتور الحقوق والقانون العام فراس شبول قال خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا:

"وجدت الولايات المتحدة أن "داعش" (تنظيم إرهابي المحظور في روسيا) تستفيد مالياً من النفط المسلوب من تلك المنطقة التابعة للدولة السورية، فاستبدلت "داعش" بقوات كردية هي قوات قسد استولت على الرقة وعلى أقسام من دير الزور والآن تقوم بقصفهم كل يوم وقصف المدنيين بحجة أنها تقصف داعش متذرعة أنه بالخطأ. كيف للولايات المتحدة التي تدّعي بأنها تعلم دبيب النملة في كل مكان بكل أصقاع الأرض تقول أنها قتلت بالخطأ مدنيين وهو اعتراف صريح منها بأنها تفتل ولا أحد يحرك ساكنا، لم تكن الدولة السورية أو الجيش السوري في مدينة الرقة على الإطلاق، تم تدمير الرقة وأرياف دير الزور بشكل كامل، هم يحاولون تغطية سرقة النفط والحبوب والقطن والقمح في تلك المنطقة بالقصف والقول بأن هناك دواعش، إن أمريكا هي من تنقل الدواعش بطائراتها وبمساعدة الأتراك إلى حيث تريد أن تستبيح الأراضي.

وأضاف شبول: "وجدت الولايات المتحدة الآن بأن قسد تخدمها وبالتالي استخدمت قسد أيضاً الضغط على الأتراك لمقايضة التركي على الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وانسحاب أردوغان من الحلف الروسي الذي يقوم بالتأثير عليه للانسحاب من سورية، لذلك استبدلت الدواعش الذين شُوِّهت صورتهم واعتبرت بأنهم إرهابيون وهي من جاءت بهم والآن استبدلتهم بـ"قسد"، التي تستخدمها الولايات المتحدة بالضغط على أردوغان وسرقة النفط السوري أيضاً من قبل هؤلاء المتطرفين إن كانوا من الأكراد أو من غيرهم، أؤكد بأن الولايات المتحدة ستقوم بقصفهم قريباً عندما يستنفذون سرقات النفط في تلك المنطفة ستقول الولايات المتحدة بأنهم إرهابيون وستقتلهم وستقوم باستدعاء تحالفها لقتله."

الملف الفلسطيني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في سبتمبر/أيلول الجاري.

وأدانت دول عربية تصريحات نتنياهو هذه، وانتقدها مسؤولون في سوريا والأردن وتركيا والسعودية بشدة ، كما أدانت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ"التطور الخطير"، معتبرة أنه "عدوان".

الخبير في الشؤون الإقليمية ناجي الزعبي قال في حديث لإذاعتنا إن نتنياهو في مأزق اليوم، وهو يحاول رفع حظوظه الإنتخابية ليضمن النجاح في الإنتخابات المقبلة، وهو الحل الوحيد للإفلات من المسائلة على ملفات الفساد الكبيرة المتورط فيها، ويخشى أن يدخل بسببها السجن.

إعداد وتقديم نغم كباس وفهيم الصوراني