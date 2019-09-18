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17:13 18 سبتمبر/ أيلول 2019
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    تحرك دولي للرد على الهجمات التي استهدفت "أرامكو"

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    مواضيع الحلقة: السعودية تطالب المجتمع الدولي بالرد على هجمات "أرامكو"؛ انطلاق معرض إعادة إعمار سوريا بمشاركة روسية واسعة.

    السعودية تطالب المجتمع الدولي بالرد على هجمات "أرامكو"

    أثارت الهجمات التي استهدفت "أرامكو" ردود فعل دولية ربما تكون عواقبها وخيمة على المنطقة برمتها لا سيما بعد أن طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي بالتدخل معتبرا أن الهجوم على منشأتي "أرامكو" اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.و أن هذه الهجمات  استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها، والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.

    طهران المتهمة من قبل المملكة وواشنطن نفت وبشدة هذه الاتهامات حيث رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني،أنها تصب في سياق سياسة الضغوط القصوى ضد بلاده ولا أساس لها من الصحة. لكن الولايات المتحدة أرسلت على عجالة وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى كل من السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على الهجمات كما حذرت مواطنيها المسافرين إلى الرياض من توخي الحذر.

    الخبير في الشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي قال في حديث لبرنامجنا:

    "هذه الهجمات الشرسة قد جاءت في إطار التصعيد القائم بين إيران ووكلائها من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة. إذا استطاعت السعودية تأكيد إدانة إيران حول هذا الهجوم أعتقد أن السعودية في مأزق سياسي كبير جداً وسيكون المجتمع الدولي أمام مسؤولية اتخاذ مواقف خطيرة للغاية وهذا أيضا يرتب على السعودية القيام بإجراءات لحماية منشآتها ودعم وتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية والتسلح بمنظومة صواريخ جديدة وهذا يتطلب أيضاً الحصول على دعم دولي. وهذا أيضا يدفعها للاعتماد على الحماية العسكرية الأمريكية من منطلق أن السعودية هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة وأن أي عدوان أو تهديد إيراني لها يشكل عدواناً على مصالح الولايات المتحدة."

    لأول مرة...روسيا تشارك بجناح خاص في معرض إعادة إعمار سورية

    بمشاركة روسية كبيرة انطلقت فعاليات معرض "إعادة إعمار سورية" والذي تنظمه مؤسسة الباشق لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، حيث تتطلع الشركات الروسية من خلال التعاون مع الجانب السوري، إلى الدمج بين المبيعات المنتظمة والاستثمار.

    وقال رئيس الوفد الروسي، في إطار المعرض الخاص بإعادة إعمار البنية التحتية السورية "ريبويلد سوريا"، إيغور ماتفييف: "هذه صورة واسعة إلى حد ما للشركات الروسية التي تأمل المشاركة في إنعاش الاقتصاد السوري"، مشيرا إلى مشاركة عشر شركات روسية من سبع مناطق مختلفة في هذا المعرض.

    وحول أهمية المعرض ودوره في جذب المستثمر الأجنبي قالت المنسقة الإعلامية للمعرض لورين كره بيت لبرنامج "بلا قيود":

    "تكمن أهمية المعرض بأنه صلة الوصل بين الشركات ورجال الأعمال  والمستثمرين السوريين والأجانب والقطاع العام والخاص، تتميز الدورة الحالية بوجود جناح روسي خاص يضم 16 شركة، وجناح إيراني فيه 84 شركة من القطاعين العام والخاص وهو الأكبر في المعرض، كما شهد المعرض بدورته الحالية مشاركة دول لأول مرة هي الإمارات وهنغاريا وسلوفاكيا ."

    إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أرامكو
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