Widgets Magazine
تسجيل
17:50 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    خبير استراتيجي: واشنطن لن تخوض أي حرب وستتخلى عن الأكراد

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    لافروف يجري مباحثات في بغداد،هل من دور روسي مرتقب في حل أزمة العراق؟ حركة "النهضة" تتصدر الانتخابات التشريعية التونسية؛ لقاء سري سعودي- إيراني في موسكو؛ الرئيس بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ67 في أحضان سيبيريا.

    أردوغان – شرق الفرات

    تبقى الأنظار مشدودة حالياً إلى الشمال السوري بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية بدء عملية عسكرية في شرق الفرات، ووفق عدد من الخبراء والمحللين السياسيين والعسكريين أصبح

    عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحسكة
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    محلل سياسي: واشنطن تستخدم الأكراد كورقة ضغط على تركيا
    الرئيس أردوغان بأمس الحاجة للمساعدة للخروج من مأزقه فلا هو قادر على التراجع ولا قادر على التقدم.

    الخبير العسكري الإستراتيجي الدكتور محمد كمال جفا في حديث لـ"بلا قيود" قال:

    "نحن وصلنا إلى قمة الاشتباك السياسي فيما يتعلق بالصراع الدولي الذي يجري على سورية، بعد أن أعطى أردوغان القرار النهائي بإصراره على اجتياح شمال شرق سورية، هناك معطيات أو تدخلات دولية كبرى ناتجة عن أطراف جميعها مشاركة بالحرب على سورية".

    وأشار جفا إلى أن هناك مصالح استراتيجية كبرى بين روسيا وتركيا ومصالح مع إيران، كما أننا لا ننسى الطرف الأساسي الذي تجري هذه الحرب على أرضه وهو الطرف السوري، أعتقد أننا سننتج توافقاً ما تمليه ضرورة المرحلة، الولايات المتحدة لن تدخل في حرب بأي شكل من الأشكال مع أي طرف، ولن تؤازر القوات الكردية".

    وأضاف جفا أن "صاحب القرار الميداني والعسكري في شمال شرق سورية هي قوات "قسد" هم من الأكراد الإيرانيين المعارضين للدولة لإيرانية و للقيادة الإيرانية، هناك علاقات وثيقة بين المخابرات التركية وهؤلاء، لا يجب تصديق كل ما يقوله القادة الأكراد، هناك بعض الأكراد يعملون لمصلحة الإستخبارات ولمصلحة المشاريع التركية التي تعمل عليها من خلال أربع أو خمس سنوات من التصريحات التي يصرّ أردوغان عليها، أنه سيقيم منطقة عازلة في الشمال، لا زالت تصريحات القادة الأتراك تقول أنهم سيقيمون منطقة آمنة لمصلحة الأمن القومي التركي".

    خبير روسي: زيارة لافروف إلى العراق هي استمرار لتعزيز العلاقات بين البلدين

    يجري وزير الخارجية الروسي حالياً زيارة رسمية إلى العراق، وتأتي هذه الزيارة في ظل ظروف يعيش فيه العراق حالة من الخلافات السياسية وحراك شعبي واسع تحول إلى احتجاجات نجم عنها حالة من الفوضى.

    تعليقاً على هذه الزيارة وفي حديث لـ "بلا قيود"، قال أستاذ التاريخ والمحاضر في الأكاديمية الدبلوماسية لدى وزارة الخارجية الروسية، البروفيسور الكسندر فافيلوف أنه:

    "يتم الإعداد لزيارة لافروف إلى العراق منذ فترة طويلة، وهذه الزيارة تعد جزءاً من الخطوات التي تتخذها موسكو في سعيها لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، تجمعنا بالعراق علاقات صداقة  تقليدية منذ زمن طويل وفي ظل كل الحكومات التي توالت على العراق ولم يكن هناك عوائق تذكر، وبالتالي فإن زيارة سيرغي لافروف إلى العراق هي استمرار لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة أن العراقيين مهتمون جداً بمبادراتنا لتطوير العلاقات ويسعون لإتخاذ خطوات مقابلة".

    وأضاف فافيلوف: "العراقيون مهتمون بالنهج الذي تتبعه روسيا في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في العراق وما حوله، أما بالنسبة للاحتجاجات، فهذه مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية للعراق، إنه شأن داخلي يعتمد الأمر على الجانب العراقي فيما إذا كان سيطرح هذا الأمر علينا، نحن من جانبنا لن نتدخل، وندعو إلى حل جميع الصعوبات بطريقة سياسية".

    الانتخابات التشريعية في تونس  

    أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن مراكز استطلاعات الرأي في تونس تصدر "حركة النهضة" بالانتخابات التشريعية الحالية ما يشير وفق خبراء تغير في المشهد السياسي والخارطة السياسية في البلاد  

    في حديث لـ "بلا قيود" قالت رئيسة تحرير صحيفة "الصباح" آسيا العتروس:

    إن "الخارطة السياسية في تونس ستتغير بالكامل ، هناك أحزاب اختفت كليا من المشهد السياسي، هناك صفعة مدوية لليسار ولنداء تونس أيضا، وبالرغم من تصدر حركة النهضة إلا أن ذلك لايعد انتصاراً لها لأنها حافظت على نفس عدد المقاعد، هناك أيضا صعود لحزب جديد هو قلب تونس الذي استطاع أن يخترق المشهد بالرغم من أن مؤسسه يقبع في السجن وهو مرشح للانتخابات الرئاسية، لذلك من الصعب تشكيل حكومة متماسكة قادرة على قيادة المشهد السياسي الحالي".

    العلاقات الإيرانية- السعودية

    كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، أنه أجرى لقاء في موسكو مع نظيره السعودي نجل العاهل السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان،على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، أوائل الشهر الجاري بعيداً عن وسائل الإعلام.

    ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوزير قوله: "التقيت معه، وقلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت كل حالات الصعود والهبوط في العلاقات الإيرانية السعودية، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك، إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية، نريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة".

    وتابع الوزير الإيراني، كلامه الموجه إلى السعودية: "يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".

    وتأتي هذه المحادثات التي لم يكشف زنغنة عن مضمونها تزامنا مع توتر كبير العلاقات بين السعودية وحلفائها في منطقة الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى.

    الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني في حديث لـ"بلاقيود" قال:

    "في السياسة دائما هناك براغماتية في المواقف ولو كان هناك مشاكل مزمنة وعصية عن الحل، وإيران تتمتع بحيوية سياسية وتفصل في الملفات، فهي على سبيل المثال بالرغم من اختلافها مع تركيا في الشأن السوري إلا أنها استطاعت إيصال التعاون بين البلدين إلى سقف الـ20 مليار دولار ومن المفروض أن يكون التعامل بين السعودية وإيران بنفس الإتجاه لما له من أهمية كبيرة ومربحة في ملفات بين البلدين، لذلك يفترض أن تكون هناك علاقات طبيعية بين طهران والرياض".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    بوتين, فلاديمير بوتين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين أثناء مشاهدته المرحلة الأساسية للمناورات تسينتر 2019 (المركز-2019) في الميدان العسكري دونغوز
    أفضل اللقطات مع فلاديمير بوتين في 365 يوما
    ميلانيا ترامب - غوغل ترانسليت
    ميلانيا ترامب تتهم بالكذب حول معرفتها للغات أجنبية
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك