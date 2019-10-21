Widgets Magazine
تسجيل
17:45 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    أردوغان يشرع في إقامة المنطقة الآمنة... كيف سترد دمشق

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    بقلم ,
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع حلقة اليوم: الحكومة اللبنانية تقر ورقة الإصلاحات الإقتصادية، وإيران تتخذ خطوة جديدة لتقليص إلتزامها بالإتفاق النووي، ورئيس تحالف "الفتح" في البرلمان العراقي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات زعزعة الإستقرار، والقرم...نقلة نوعية في التعاون الإقتصادي الروسي السوري.

    الملف السوري

    يستمر الجيش العربي السوري في تقدمه نحو الحدود السورية على عدة محاور في الوقت الذي تتصاعد الأوضاع في الشمال والشمال الشرقي السوري بشكل متسارع ومتناقض نظراً لسلوكيات التركي والأمريكي

    قاعدة قصر يلدا التي كانت قوات الاحتلال الأمريكية قد اتخذتها قاعدة لها في شمال شرق سوريا
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    "سبوتنيك" تتجول في قاعدة "قصر يلدا" وترصد انسحاب الاحتلال الأمريكي... فيديو
    ومعهما تنظيم "قسد"، وتبقى قضية المنطقة ال’منة المزعومة  محور التناقضات، إذ أنه بعد أن أعرب الرئيس أردوغان عن عدم رفضه لدخول الجيش السوري لبعض المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد"، عاد لؤكد أنه سوف يقوم بإنشاء المنطقة الآمنة كما خطط لها مهما كان الثمن،ولم يعر الإتفاقات والمحادثات التي دارت بينه وبين الجانبين الروسي و الأمريكي بهذا الشأن أي إهتمام ،ودفع بقواته نحو رأس العين ودخلها في وقت إنسحبت فيه "قسد" التي رحبت في وقت سابق بالإتفاقات التركية الأمريكية .

    في حديث ل "بلا قيود" قال الخبير العسكري الإستراتيجي محمد كمال الجفا:

    "عملية تسليم رأس العين وسحب الأسلحة الثقيلة وإبعاد الآليات وتدمير الأنفاق التي أقامتها قسد خلال سنوات، تمت قبل توقيع الاتفاق الروسي السوري مع "قسد"، "والآن لا يوجد إلا بعض المقاتلين وهناك قتال بالأسلحة الخفيفة ولا يوجد آليات أو معدات ثقيلة تتصدى للمجموعات الإرهابية التي تقاتل تحت راية العلم التركي. "قسد إنسحبت من هذه المنطقة تحت ضغط القوات الأمريكية قبل توقيع الإتفاق مع الدولة السورية، و الأسلحة الثقيلة قد سحبت بالكامل من هذه المنطقة".

    بخصوص السجون التي يعتقل فيها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قال الجفا أنه "لا يمكن أن يكون هناك عناصر أو سجناء ذات قيمة أو على مستوى عالٍ من القادة، إلا وأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد نقلتهم إلى قواعدها العسكرية، أما باقي المقاتلين الذين يحذر منهم أردوغان وهؤلاء السجناء لديهم أبناء يقاتلون تحت راية الإحتلال التركي". 

    الملف اللبناني

    لم تنقذ لبنان سياسة النأي بالنفس التي اتبعها منذ بدء ما يعرف بـ"الربيع العربي"، ها قد إنتفض الشارع اللبناني واشتعل بالإحتجاجات ولنفس الأسباب التي أشعلت شوارع بلدان أخرى في المنطقة والتي تكمن في سوء الأحوال الإقتصادية وتردي الأوضاع الإجتماعية وغلاء المعيشة.

    بخصوص ورقة الإصلاح الإقتصادي قبيل إقرارها وفي حديث لـ"بلا قيود" قال مدير مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط هيثم مزاحم" إذا كانت الخطة فعلاً تستجيب لمطالب المحتجين فلا داعي لبقائهم في الشارع، بل يجب إعطاء فرصة للحكومة لكي تنفّذ هذه الخطة وتحسّن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

    وأضاف مزاحم: "هناك تحليلات ومعلومات تتحدث عن وجود طابور خامس أو أشخاص مرتبطين ببعض الأجهزة والأحزاب وربما بعض القوى الخارجية، يريدون توجيه هذه الإحتجاجات بإتجاه آخر لأهداف سياسية داخلية وخارجية سواء ضد العهد الرئاسي أو ضد حزب الله".

    وفي وقتٍ لاحق، وافقت الحكومة اللبنانية على ورقة الإصلاحات خلال الجلسة التي عقدت اليوم بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون.

    وفد إقتصادي سوري يزور القرم برئاسة محافظ مدينة طرطوس

    أعلن عُمدة مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف أن وفداً سورياً برئاسة محافظ مدينة طرطوس سيزور مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للمشاركة بيوم "الوحدة الوطنية" في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يعتبر عيداً وطنياً في عموم روسيا.

    وكانت حكومة مدينة سيفاستوبول الروسية وإدارة محافظة طرطوس السورية، قد وقعتا في يناير/كانون الثاني من العام الجاري إتفاقية تعاون، يخطط بموجبها الطرفان لتطوير مشاريع مشتركة في المجالات التجارية والإقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والإجتماعية .

    عضو مجلس مدينة سيفاستوبل ستيبان كيسكين وفي حديث لـ “بلا قيود” قال" ألفت النظر إلى أن رئيس جمهورية  القرم سيرغي أوكسيونوف كان قد زار سورية  وخلال هذه الزيارة تم توقيع العديد من الإتفاقات ومن هنا فإن زيارة العمل جوابية  للوفد السوري  إلى سيفاستوبل تأتي في إطار التطور المنطقي للعلاقات بين الطرفين".

    وأضاف كيسكين: لدينا ما نناقشه فيما بيننا، سورية والقرم يتميزان بغناهما بالمنتجات الزراعية ، وسورية  متقدمة في مجال الصناعات الخفيفية، لذا أنا أعتقد أن أنه سيكون هناك تعاون بناء يخدم المصلحة المشتركة للقرم وسورية، والعقوبات أصبحت من الماضي ومن سيأتي أولاً إلى القرم بمجالات واعدة سيفوز".

    إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيضا ويصعد جبل بايكتو المغطى بالثلوج والذي يعتبر من الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة الكورية، 16 أكتوبر 2019
    بوتين يزور السعودية والإمارات ودخول الجيش السوري إلى منبج...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا وإيطاليا تربطهما علاقات عريقة منذ عهد روما القديمة
    أمريكا بنت علاقات حتى مع الديناصورات
    إنفوجرافيك - ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك