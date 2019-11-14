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18:38 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بلا قيود

    مطار القامشلي هل هو قاعدة عسكرية روسية جديدة

    بلا قيود
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    مواضيع الحلقة: الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في ريف إدلب؛ استمرار الاحتجاجات في لبنان ومصير الحكومة ما يزال مجهولا.

    أفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، باسل شرتوح، باستئناف الجيش السوري لعملياته العسكرية على المحور الجنوبي الشرقي، حيث تمكن بمساندة الطيران الروسي من تحرير بلدة جديدة وتلة خزنة الاستراتيجي المطل على مواقع المسلحين والقرى المسيطر عليها من قبل "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" ردأ على استهداف مواقع الجيش السوري والأحياء السكنية. موضحا أن الجيش السوري يكثف من استهدافه لبلدة المشيرفة أكبر معاقل مسلحي "أجناد القوقاز" .

    وتشهد مدينة القامشليعلى الحدود السورية-التركية تطورا جديدا  تمثل بنقل روسيا إلى المطار عددا من المروحيات والمعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير" من قاعدة حميميم العسكرية.

    مي-35أم
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    سوريا... مجموعة مروحيات تنتقل من "حميميم" إلى "القامشلي"

    وحول أسباب ذلك قال الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي خلال مداخلة هاتفية مع "سبوتنيك":

    "يمكن استخدام مطار القامشلي لتوفير الكثير من تكاليف الرحلات التي تقوم بها المروحيات التابعة لقاعدة حميميم لحماية الدوريات التي سيرت على الحدود السورية التركية".

    وفي حديث خاص لـ"بلا قيود" استبعد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس أن يكون هذا التطور من أجل إنشاء قاعدة عسكرية روسية جديدة في سوريا موضحا أن "أسباب نقل المروحيات إلى مطار القامشلي يأتي ضمن التعاون الروسي –السوري الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب وهذا أمر طبيعي خاصة مع انتشار القوات المسلحة الروسية والسورية في هذه المنطقة وتحتاج لهذه التغطية لتعزيز قدراتها القتالية واتخاذ القرارات المناسبة."

    وحول انطلاق عملية إدلب أضاف اللواء عباس: "لا يمكن اقتلاع الإرهاب المتجذر في إدلب إلا من خلال العمل العسكري لاسيما وأن فرصة العمل السياسي امتدت لفترة طويلة كي تمنح الوقت الكافي لتركيا من أجل سحب المدفعية الثقيلة والصاروخية لكنها لم تبدِ جدية في ذلك كونها ماتزال تستثمر في الإرهاب".

    استمرار الاحتجاجات في لبنان ومصير الحكومة ما يزال مجهولا

    أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، عن تواصل التظاهرات الاحتجاجية في البلاد،لليوم الـ29 على التوالي، إذ أعلن المحتجون الإضراب العام وأعادوا قطع الطرقات الرئيسة، ما أدى إلى شل الحركة في البلاد.

    وأضافت المراسلة، أن المحتجين قطعوا المدخل الجنوبي لمدينة بيروت عند نقطة خلدة، بالإطارات المشتعلة، ونفق نهر الكلب الذي يصل بيروت بمناطق شمال لبنان. وكذلك، جميع الطرق الرئيسة في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، وقطعوا طريق البقاع-بيروت في عدة نقاط، والحدث الأبرز اليوم هو تشييع المحتجين للمواطن علاء أبو فخر الذي قتل إثر إشكال في منطقة خلدة جنوبي بيروت خلال قطع الطريق.

    على الصعيد السياسي، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى تشكيل حكومة تلتزم الإصلاحات، في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية تمهيدا لبدء الاستشارات النيابية التي تفضي إلى تكليف رئيس جديد للحكومة.

    وأكد بري، أن "الأولوية هي للأمن والحفاظ على النظام العام في المؤسسات وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، مشددا على أن المرحلة تستدعي تحمل المسؤولية من الجميع لانتشال الوطن من قعر الهاوية".

    وجدد بري مطالبته بحكومة جامعة تلتزم الإصلاحات، محذرا من الوقوع في فخ الفراغ السياسي.

    يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "بلا قيود"، بهذا الصدد:

    الأطراف السياسية الأساسية الموجودة في الحكومة الحالية، حتى الآن غير متفقة وغير متفاهمة حول طبيعة السلطة في المرحلة المقبلة. فالرئيس عون أعلن من خلال مقابلته التلفزيونية إنه ضد حكومة تكنوقراط ويريد حكومة تكنوسياسية، وكذلك "حزب الله" يرفض حكومة تكنوقراط ويعتبرها موجهة ضده، بالمقابل سعد الحريري يصر على حكومة تكنوقراط لإخراج الأحزاب والقوى السياسية منها،وربما لتلبية لمطالب أمريكية بهذا السياق. والأمور ترواح مكانها، وإذا ما تمت على ما هي عليه  سيلجأ في  النهاية رئيس الجمهورية الى تكليف رئيس حكومة من الاكثرية النيابية وهذا يعني حكومة مواجهة،ودخول البلاد في دوامة جديدة.

    إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي

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