خبير: القصف الإسرائيلي إثبات وجود

صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية بصواريخ جو أرض، لكن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة في محيط مطار دمشق الدولي. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 4 صواريخ انطلقت من هضبة الجولان المحتلة.

بهذا الخصوص قال الخبير العسكري العميد محمد ملحم في مداخلة مع "بلا قيود" : "الأمر يتعلق بملفات عدة منها تحرير إدلب، والعدوان التركي، والتحرك الأمريكي في منطقة الجزيرة، بهدف إثبات وجود صهيوني في المنطقة للتشويش على القرارات السورية، ودعم نتنياهو في الانتخابات".

هذا وصرحت تركيا أنها ستستأنف عملية "نبع السلام" بسبب عدم التزام الولايات المتحدة وروسيا باتفاق سوتشي بشأن الأوضاع شمال شرق سوريا وانسحاب الكرد من المنطقة المحاذية للحدود التركية.

وعلقت موسكو على هذه التصريحات بقولها إن احتمال استئناف أنقرة للعملية العسكرية، سيكون موضوع مفاوضات لتجنب الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي، وإن روسيا تفي بوعودها.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" اعتبر الخبير في الشأن التركي فراس رضوان أوغلو أنه من الحكمة الالتزام بالاتفاق الذي تم بين الرئيسين الروسي والتركي.

البرلمان اللبناني يؤجل الجلسة المقررة اليوم الى موعد لاحق

أعلن البرلمان اللبناني، تأجيل جلسة له إلى موعد لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. في وقت منع متظاهرون أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري .

ويقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "بلا قيود": "علينا الاعتراف بأن الحراك الشعبي في لبنان، بدأ يترك انعكاساته على الحياة العامة في البلاد، وخصوصا على المؤسسات الرسمية التي تعمل، مثلا، أن تصل شخصية مستقلة إلى مركز نقيب للمحامين بعيدة عن الأحزاب السياسية التقليدية، فهذا دليل على أن الحراك الشعبي بدا يؤتي ثماره على مستوى المؤسسات التي لها طبعا ديمومة معينة من الأحزاب والتكتلات السياسية الطائفية المذهبية، وكذلك ماجرى اليوم في مجلس النواب من تعطيل للدور التشريعي والدور لانتخابي."

إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي