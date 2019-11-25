الجيش السوري إلى تل تمر فما أهميتها الاستراتيجية

يستعد الجيش العربي السوري لنشر قواته في منطقة تل تمر عقب اجتماع روسي سوري وذلك على بعد 1 كم جنوبي الطريق الدولي لحمايته من خلال وضع نقاط مراقبة من منبج حتى تل تمر.

الخبير العسكري العميد هيثم حسون وخلال اتصال مع "بلا قيود" أكد أن هذا الانتشار يأتي ضمن مساعدة روسيا للجيش السوري لاستعادة المناطق المسيطر عليها من قبل تركيا وخاصة تل تمر التي كانت تنوي القوات التركية الإبقاء عليها كوحدة تنظيمية لتصبح ناحية، لأهميتها الجغرافية والاستراتيجية كونها تربط بين محافظات الحسكة وريفها والرقة".

سياسيا... مازالت الخلافات سيدة الموقف فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية إذ قال الباحث بالشأن السياسي سومر صالح لبرنامجنا:

إن المسار السياسي يجب أن يعمل بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الذي يشكل البيئة المناسبة لإطلاق أي عملية سياسية.. هناك من يريد القفز على المراحل وتزييف الواقع خاصة وأن الوفد الحكومي قدم لاورقة كأرضية ثابتة لأي نقاشات تعتمد وحدة واستقلال وسيادة سورية وإدانة الاحتلال الأجنبي والإرهاب ورفع الإجراءات القسرية عن الشعب السوري.

اقتصاديا... مازال ارتفاع الدولار يضغط على معيشة المواطن السوري بالرغم من زيادة الرواتب التي أقرها الرئيس بشار الأسد وذلك بسبب جشع تجار السوق الذين رفعوا الأسعار بشكل جنوني

وبهذا الخصوص تقول الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق لـ"بلا قيود": "إيقاف تمويل إجازات الاستيراد ضغط على التجار وأجبرهم على رفع الأسعار، والشكاوي غير مجدية في حال وجود الفساد والرشوة، ونحتاج لحل طويل المدى من خلال تشجيع الصناعة، وحل سريع بأن تقوم مؤسسات الدولة وخاصة السورية للتجارة بتأمين السلع الأساسية للمواطنين بنصف سعرها".

قطع الطرقات يؤدي إلى قتل مدنيين في لبنان

أفادت الناشطة الإعلامية فيدا وردة، أن شخصين من عائلة واحدة لقيا حتفهما بسبب رجمهم بالحجارة من قبل مجموعة كانت تقطع الطريق وتمنعهم من العبور.

وفي مداخلة مع "بلا قيود" قالت وردة: "لا يمكن إدراج قطع الطرقات وحرمان المواطن اللبناني من الوصول إلى عمله ومدارسه وجامعاته تحت إطار السلمية، لاسيما عندما يؤدي الأمر إلى القتل كما حدث مع المواطن حسين شلهوب وأخت زوجته سناء حبيب وطفلته أثناء رجم سيارتهم بالحجارة ما أدى إلى مقتلهما وإصابة الطفلة بجروح، أضف إلى ذلك ما حدث من استفزازات مقصودة على جسر الرينغ من قبل قاطعي الطريق ما أدى إلى اشتباكات استدعت تدخل القوى الأمنية."

إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم