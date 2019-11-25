تسجيل
17:20 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    الجيش السوري إلى تل تمر فما أهميتها الاستراتيجية

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    بقلم ,
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يستعد الجيش العربي السوري لنشر قواته في منطقة تل تمر عقب اجتماع روسي سوري وذلك على بعد 1 كم جنوبي الطريق الدولي لحمايته من خلال وضع نقاط مراقبة من منبج حتى تل تمر.

    الجيش السوري يتقدم بريف اللاذقية ويسيطر على جبل استراتيجي
    © Sputnik . Morad Saeed
    أنباء عن انتهاء معركة تل تمر شرق الفرات والجيش السوري يحسم الموقف
    الخبير العسكري العميد هيثم حسون وخلال اتصال مع "بلا قيود" أكد أن هذا الانتشار يأتي ضمن مساعدة روسيا للجيش السوري لاستعادة المناطق المسيطر عليها من قبل تركيا وخاصة تل تمر التي كانت تنوي القوات التركية الإبقاء عليها كوحدة تنظيمية لتصبح ناحية، لأهميتها الجغرافية والاستراتيجية كونها تربط بين محافظات الحسكة وريفها والرقة".

    سياسيا... مازالت الخلافات سيدة الموقف فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية إذ قال الباحث بالشأن السياسي سومر صالح لبرنامجنا:

    إن المسار السياسي يجب أن يعمل بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الذي يشكل البيئة المناسبة لإطلاق أي عملية سياسية.. هناك من يريد القفز على المراحل وتزييف الواقع خاصة وأن الوفد الحكومي قدم لاورقة كأرضية ثابتة لأي نقاشات تعتمد وحدة واستقلال وسيادة سورية وإدانة الاحتلال الأجنبي والإرهاب ورفع الإجراءات القسرية عن الشعب السوري.

     اقتصاديا... مازال ارتفاع الدولار يضغط على معيشة المواطن السوري بالرغم من زيادة الرواتب التي أقرها الرئيس بشار الأسد وذلك بسبب جشع تجار السوق الذين رفعوا الأسعار بشكل جنوني

    وبهذا الخصوص تقول الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق لـ"بلا قيود": "إيقاف تمويل إجازات الاستيراد ضغط على التجار وأجبرهم على رفع الأسعار، والشكاوي غير مجدية في حال وجود الفساد والرشوة، ونحتاج لحل طويل المدى من خلال تشجيع الصناعة، وحل سريع بأن تقوم مؤسسات الدولة وخاصة السورية للتجارة بتأمين السلع الأساسية للمواطنين بنصف سعرها".

    قطع الطرقات يؤدي إلى قتل مدنيين في لبنان

    أفادت الناشطة الإعلامية فيدا وردة، أن شخصين من عائلة واحدة لقيا حتفهما بسبب رجمهم بالحجارة من قبل مجموعة كانت تقطع الطريق وتمنعهم من العبور.

    وفي مداخلة مع "بلا قيود" قالت وردة: "لا يمكن إدراج قطع الطرقات وحرمان المواطن اللبناني من الوصول إلى عمله ومدارسه وجامعاته تحت إطار السلمية، لاسيما عندما يؤدي الأمر إلى القتل كما حدث مع المواطن حسين شلهوب وأخت زوجته سناء حبيب وطفلته أثناء رجم سيارتهم بالحجارة ما أدى إلى مقتلهما وإصابة الطفلة بجروح، أضف إلى ذلك ما حدث من استفزازات مقصودة على جسر الرينغ من قبل قاطعي الطريق ما أدى إلى اشتباكات استدعت تدخل القوى الأمنية."

    إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    نزوح كثيف لسكان تل تمر مع سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية على 5 قرى شمالي سوريا
    وكالة: تساقط صواريخ تركية على قرى تل تمر في الشمال السوري
    أنباء عن انتهاء معركة تل تمر شرق الفرات والجيش السوري يحسم الموقف
    الكلمات الدلالية:
    منبج, الجيش السوري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية فيكتوريا لوبيريوفا أثناء حفل السحب الرسمي لبطولة كأس القارات - 2017 كانت ملكة جمال روسيا لعام 2003، وسفيرة رسمية لكأس العالم 2018 FIFA في روسيا. لوبيريفا هي أيضًا سفيرة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز في روسيا وتعمل مع مؤسسة خيرية تساعد ضحايا النزاعات العسكرية.
    من منصة العرض إلى البرلمان: 8 ملكات جمال أصبحن سياسيات
    ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية
    ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية
    إنفوجرافيك - بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    بندقية كلاشنيكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك