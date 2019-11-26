هدوء حذر في لبنان بانتظار جلاء الموقف من مرشح الحكومة المحتمل

مواضيع الحلقة: اشتباكات وإطلاق نار بين المحتجين في لبنان، وروسيا تدعو إلى الحوار والتوافق الوطني؛ جلسة مغلقة بين وفد من حزب البعث السوري وبوغدانوف في موسكو.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، أن هدوءا حذرا يخيم على الوضع الميداني في لبنان بعد التوترات التي شهدتها أكثر من منطقة في بيروت بين أنصار "حركة أمل" و"حزب الله" من جهة، وأنصار "تيار المستقبل" من جهة أخرى، لا سيما في منطقتي قصقص والكولا، تخللها إطلاق نار، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني وينفذ انتشارا واسعا في تلك المناطق .

وبالتزامن مع ذلك، يلف الجمود المشهد السياسي اللبناني في ظل انقسام القوى السياسية حول المرشح لتكليف الحكومة المقبلة، الأمر الذي يزيد الأزمة السياسية تعقيدا بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر يقول لـ"بلا قيود": "هذه الأحداث هي امتداد للتشنج السياسي، بين المحتجين الذين يقطعون الطرقات وبين مواطنين يرفضون هذا الأمر، كونه يعطل مرورهم وأعمالهم. والجيش اللبناني يقوم بدوره على أكمل وجه للحفاظ على الأمن والسلم في البلاد.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، عدم رغبته في إعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، قائلاً في بيان: "إنّني متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر"، لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميّز للمرأة اللبنانية".

مراسل "سبوتنيك": "الجيش الحر" يفرغ الشمال السوري من أهله

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن نية "جبهة النصرة"، بالاشتراك مع منظمة "الخوذ البيضاء" الإرهابيتين المحظورتين في روسيا، شن هجوم كيميائي في منطقة خفض التصعيد في إدلب وهو ما اعتبره المستشرق

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في إدلب باسل شرتوح أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مناطق جديدة بمساحة 60 كم مربع في ريف إدلب بدعم من الطيران الحربي الروسي.

الروسي يوري زينين في حديث لـ"بلا قيود" أنه محاولة من قبل هذه المنظمة لتبرير استمرار وجودها من خلال الاستثمار في مسرحية جديدة.

أما مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية كشف ممارسات ما يسمى "الجيش الحر" بحق المدنيين هناك من تنكيل وقتل وخطف وطلب فدية مالية وسرقة المحاصيل الزراعية.

وشهدت موسكو جلسة مغلقة بين وفد من حزب البعث السوري الحاكم برئاسة الأمين العام المساعد للحزب هلال الهلال، ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف دون الإدلاء بتصريح للصحفيين حسب ما أكد موفد "سبوتنيك" إلى هناك، أيهم مصة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونغم كباس