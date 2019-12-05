توافق على ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

مواضيع الحلقة: عبد المهدي يتهم الحكومة العراقية بعدم تلبية مطالب المتظاهرين؛ عودة مليون لاجئ سوري مع تحسن في قيمة الليرة؛ الحريري يدعم الخطيب مرشح رئاسة الحكومة الجديد.

يستعد لبنان لتشكيل حكومة "تكنو سياسية" برئاسة سمير الخطيب المدعوم من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بالتزامن مع عقد تشاورات حول الموضوع الاثنين المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال جورج لطفي القارئ بالشؤون الاقتصادية والجيوسياسية:

"يوجد توافق عام داخلي وأوروبي وأمريكي وروسي وصيني لشخص سمير الخطيب لقدرته على إيجاد صلة وصل بين اللبنانيين أنفسهم إضافة إلى توافق لبناني-سوري،ولبناني-عربي."

وتوقع ضيف إذاعتنا أن يكون نديم المنلا كبير المستشاريين الاقتصاديين لدى الحريري من أهم الأسماء المطروحة في الحكومة الجديدة لاتساع رؤيته الاقتصادية وإيجاد خطة عمل للخروج من الأزمة الحالية.

برلماني عراقي يتوقع تقديم عبد المهدي للمحاكمة

اتهم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الحكومة بعدم الاستجابة لمطالب المحتجين موضحا أن استقالته جاءت كحل للأزمة الحالية.

وفي مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" أكد محمد الخالدي رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان العراقي أن عبد المهدي هو المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه وبعد استقالته وتنحيه من منصبه ستتم محاكمته وفق القانون.

وكشف الخالدي أنه وقبل اتصالنا به بدقائق معدودة اتفق مع قادة المتظاهرين على مواصفات رئيس الوزراء الجديد وأن مجموعة من النواب من مختلف الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا يومي السبت والأحد لمساعدة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة.

تحسن في سعر صرف الليرة السورية

بدأت الليرة السورية بالارتفاع بعد أن تعرضت لهبوط كبير في سعرها مقابل الدولار، وهنا نتساءل عن سبب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بنسبة 20 بالمئة خلال يوم واحد؟ عن هذا السؤال يجيب، المحلل الاقتصادي غالب صالح:

"ارتفاع الليرة السورية جاء لسبيين، أولا، اتخذت إجراءات لمراقبة المضاربين، وكذلك زيادة الوعي لدى المجتمع السوري والتشجيع على الشراء بالليرة السورية ودعمها، فالأمور تتحسن وقد يتدخل المصرف المركزي في المرحلة اللاحقة".

عودة مليون لاجئ إلى سوريا

بينما يوسع الجيش السوري نطاق انتشاره في الشمال ويحل الأمان في مناطق سيطرة الحكومة، عاد مليون لاجئ إلى قراهم ومدنهم التي هجروها بسبب الإرهاب، إذ اعتبر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف أن عودة مليون سوري إلى البلاد تمثل استكمالا لرسالة النصر التي سطرها الجيش على الإرهاب".

وحول أسباب عودة اللاجئين السوريين بهذا العدد الكبير إلى بلادهم يقول المحلل السياسي والاقتصادي الدكتور غالب صالح:

"عودة اللاجئين حالة طبيعية، لاسيما وأن هناك تعاون بين سوريا ولبنان، وسوريا هي الحضن الدافء لكل أبنائها وتسعى الدولة لتأمين كل مستلزمات الحياة لهم من كهرباء وماء وبنية تحتية وترميم بعض البيوت لإيواء كل العائدين، ريثما يتم إعادة إعمار سوريا".

إعداد وتقديم: نزار بوش، نغم كباس