قمة التعاون الخليجي ومفتاح المصالحة مع قطر

مواضيع الحلقة: انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض وسط حديث عن بوادر انفراج بين السعودية وقطر؛ أردوغان يهدد بإرسال الجيش التركي إلى ليبيا.

يرى مراقبون أن هناك بوادر انفراج بين الرياض والدوحة، من خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة، في قمة مجلس التعاون الخليجي وسط حديث عن بوادر انفراج بين السعودية وقطر.

وخلال اتصال هاتفي مع "بلا قيود" قال الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الإقليمية علي المعشني:

"وفق التسريبات، أن هذه القمة للمصالحة لكن الخلاف متجذر وتاريخي وعائلي تحول إلى خلاف سياسي مما يجعل العودة صعبة جدا.

احتمال إرسال الجيش التركي إلى ليبيا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات من الجيش إلى ليبيا في حال طلبت منه ذلك حكومة طرابلس المعترف بها دوليا إضافة إلى القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الاقتصادية، التي حددها اتفاق أبرمته أنقرة مؤخرا مع حكومة السراج والتي أثارت موجة من الانتقادات الإقليمية والدولية.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" أكد الخبير في الشأن التركي فراس رضوان أوغلو:

أن أنقرة قادرة على القيام بهذه الخطوة في حال وافق البرلمان التركي خاصة وأن جميع المؤشرات تدل على أن الحلول السياسية بعيدة عن متناول الفاعلين في الأزمة الليبية وأن المجتمع الدولي عاجز عن ردعها.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني ونغم كباس