ما هو الجديد في محادثات "أستانا 14" حول سوريا؟

نتائج محادثات "أستانا 14"

شددت الدول الضامنة في البيان الختامي للجولة الرابعة عشرة لمحادثات أستانا 14 حول سوريا على رفض مبادرات فرض أي حكم ذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب، كما أكدت على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة عمل اللجنة الدستورية دون أي تدخل خارجي.

تحدث لإذاعتنا عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي حول الجديد في محادثات "أستانا 14" حول سوريا قائلا:

"لقد تم إزالة الضبابية بين الأطراف المشاركة في "أستانا 14" وتم التأكيد حول مشاريع الحكم الذاتي الصريحة والمقنعة، كما أنه تم إدانة الاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط السوري، وإضافة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وأثرها على الأمن الإقليمي وليس فقط على سوريا".

الاغتيالات في العراق

تتزايد عمليات الاختطاف، والاعتقال، والقتل، ومحاولات الاغتيال، التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في عموم محافظات العراق، بسبب مشاركتهم في التظاهرات، إضافة إلى ملاحقة أكثر من 100 من الإعلاميين، والصحفيين العاملين على تغطية التظاهرات في العراق، وقتل ثلاثة منهم حتى الآن.

رعد الدهكلي النائب في البرلمان العراقي:

"بعض الساسة في السلطة يعتقدون أن الديمقراطية هي في كم الأفواه وليست حقوق واستحقاقات لذلك المزاج السياسي حتى هذه اللحظة يمتنع عن الاستماع لمطالب الشعب المحقة وكل من يعترض على سياسة النظام يجابه بالصد والتصفية وفق سياسة الغاب المتجذرة في العراق".

تهديدات أمريكية جديدة لإيران

لم تتوقف الولايات المتحدة عن معاقبة إيران اقتصاديا تارة وتهديدها بعمل عسكري تارة أخرى، ومن جديد يتوعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر إيران من خلال سعي بلاده لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران المتزايدة لزعزعة استقرار المنطقة، متوعدا إياها بالرد الحاسم حسب قوله.

علق المحلل السياسي الإيراني محمد غروي حول التهديد الذي أطلقه وزير الخارجية الأمريكي ضد إيران:

"هذه التهديدات ليست جديدة، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تفعل كل ما بوسعها لجعل الإيراني يعود إلى طاولة المفاوضات الثنائية، ولتقول الولايات المتحدة للعالم إنني نجحت في سياسة الضغط سواء اقتصاديا أو عسكريا".

إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش