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17:27 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    بلا قيود

    هل أصبحت ليبيا ساحة اشتباك إقليمي دولي جديد؟

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    مواضيع الحلقة: تأجيل الاستشارات النيابية بسبب تصاعد الاضطرابات في بيروت؛ الأسد: مبادرة "الحزام والطريق" شكلت تحولاُ استراتيجيا في العلاقات الدولية؛ "ويكيليكس" ينشر وثائق تنفي مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في دوما السورية.

    أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية لاستعادة طرابلس بعد توقيع حكومة الوفاق وتركيا مذكرة تفاهم أمنية وبحرية دفعت فائز السراج للتوجه إلى اسطنبول، ليبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرنامج التنفيذي للمذكرتين وآلية تفعيلهما، بينما جدد إردوغان دعمه لحكومة الوفاق واستعداده لإرسال قواته للدفاع عن طرابلس في إطار مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني.

    في حديث لإذاعتنا قال الناشط السياسي فراس بوسلوم:

    "إنه من الصعب إرسال قوات تركية إلى طرابلس لأن ذلك سيؤدي إلى صدام تركي مع قوى عالمية، عملية الحسم لاسترجاع طرابلس مستمرة إلا أن الصعوبات التي تعيق تقدم الجيش الليبي هي الكثافة السكانية ووجود المدنيين، ولكن سحب الشرعية من حكومة الوفاق سينعكس بشكل كبير على كل من يدعم السراج بما فيهم تركيا".

    بدوره، أكد الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي بأنهم هم المسيطرون على الوضع الميداني في العاصمة طرابلس موضحاً أن إحتمال إرسال الجيش التركي إلى العاصمة غير ضروري حتى الآن، مستبعداً حل الخلاف بين حفتر والسراج عبر الحوار".

    فشل تسمية رئيس حكومة في لبنان

    مع تزايد هوة الخلاف بين الفرقاء وحدوث فوضى عارمة وسط مدينة بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، تم تأجيل الإستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد إلى الخميس المقبل نزولا عند رغبة سعد الحريري الذي ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيلها من الخبراء والإختصاصيين، بينما تطالب بقية القوى بحكومة تكنوسياسية.

    خلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي شحادة جمال الدين "إن ماحدث هو محاولة لفرض عودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة مستبعدا إحتمال تسلح المتظاهرين بعد إشتباكات أمس وسط بيروت".

    ويكيليكس يدحض إستخدام الكيميائي في دوما السورية

    نشر موقع "ويكيليلكس" وثائق تدحض بشكل كامل فرضيات الغرب بإستخدام الحكومة السورية غاز الكلور في عملياتها في مدينة دوما، وتضع نتائج التحقيقات التي أجرتها المنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية في موقف صعب، بما يتفق مع الموقف الروسي الرافض لهذه الإتهامات.

    الخبير بالقانون الدولي  فراس شبول قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامجنا:

    "الولايات المتحدة تستخدم مسلسل الكيميائي في سوريا كذريعة للتدخل المباشر تحت الفصل السابع، ومن المعيب أن تظهر التقارير إستخدام غاز الكلور ضد الأطفال والنساء فقط وكأنها مبرمجة فقط عليهم، وهذا استخفاف بالعقل".

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس

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