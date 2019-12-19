بوتين يتحدث عن معاهدة "ستارت 3" الموقعة مع الولايات المتحدة

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره السنوي الـ15 بحضور نحو 2000 صحفي، إلى مواضيع كثيرة منها محاربة الإرهاب والشأن الليبي والعلاقات الروسية الأمريكية والشأن الأوكراني ومعاهدة "ستارت3" وغيرها من المواضيع الدولية الساخنة.

قال الرئيس بوتين حول الولايات المتحدة في المؤتمر الصحفي السنوي: "روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة وبالتالي نحن مستعدون في أي وقت توقيع المعاهدة القديمة ومن دون أي تعديلات تذكر مع واشنطن، وأنا لست متأكداً من انتهاء فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب وهذا استمرار للخلافات السياسية الداخلية".

فيما تحدث المحلل السياسي والعسكري الروسي إيفان كونوفالوف حول ما جاء في كلمة بوتين عن معاهدة "ستارت3" قائلا:

"إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي معاهدة "ستارت 3" التي تعد جزءا من نظام التوازن والردع، فسيحتاج الأمر هنا إلى إعادة إنشاء كل شيء من جديد، ولكن مع مراكز سياسية جديدة ولا سيما أن الولايات المتحدة لم تعد تشكل ذلك الموقع السياسي في ظل وجود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كما أنه ستتطور المواقف بشكل سلبي في حالة تم تدمير معاهدة "ستارت 3" لأن الصين وكوريا الشمالية والهند وباكستان وإسرائيل كلها لا تزال تمتلك أسلحة نووية، وستزيد جميعها من إمكاناتها النووية، كما وستحاول دول أخرى امتلاك ترسانة نووية قوية".

وحول موضوع الإرهاب قال بوتين: "هناك إرهابيون يتنقلون بحرية في عواصم أوروبية ويجب ترتيب عمل ناجع مشترك لمنع هذا".

الجيش السوري يستعد لمعركة إدلب الكبرى

أفاد مراسل "سبوتنيك" في إدلب باسل شرتوح، أن الجيش السوري بدأ بالتمهيد الناري في أرياف إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية مدعومة بالطيران الحربي الروسي لإطلاق عملية عسكرية كبرى لدخول المدينة.

بدوره، أوضح المحلل السياسي عبد الله أحمد أن الجانب التركي لا يريد حل المشكلة بل كسب الوقت، لذلك أدرك حلفاء سوريا أنه لا يمكن إضاعة الوقت أكثر والتعويل على الأتراك ولابد من تطهير إدلب من الإرهاب التي ربما ستكون بداية نهاية الأزمة السورية بالكامل.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" علق الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد ألكساندر جيلين عل الموضوع بقوله:

"من الصعب جدا التفاوض مع أردوغان بشأن سوريا، لأنه لديه هدفه الاستراتيجي... ربما تم التوصل إلى حل وسط خلال المحادثة بينه وبين الرئيس بوتين على خلفية مايقال عن نشاط "داعش" (المحظور في روسيا) من جديد وأنه بدأ ينقل بالفعل مركبات مصفحة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ، أي لا يزال "داعش"، العدو الاستراتيجي يواصل القتال في سوريا وبشكل طبيعي في مثل هذه الحالة ، يجب على الجيش السوري أن يكون مستعدا دائما للرد بحزم... تصرفات الجيش السوري والرئيس الأسد لها الأولوية الرئيسية، لأنهم يقاتلون من أجل تحرير بلدهم من المعتدين والإرهابيين".

إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش