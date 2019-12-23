رغم العقوبات الأمريكية... الغاز الروسي إلى أوروبا

مواضيع الحلقة: عدوان مزدوج على سوريا من قبل إسرائيل والجماعات المسلحة؛ لافروف: العقوبات الأمريكية لن توقف "التيار الشمالي 2 " و"التيار التركي".

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشروعي "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" لنقل الغاز الروسي لأوروبا والتي علق عليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقوله: "إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة وإن روسيا ماضية في تنفيذ مشاريعها بغض النظر عن التهديدات الأمريكية وإن الاتحاد الأوروبي يفهم جيدا مصالحه التجارية".

وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، قال المدير التنفيذي لمنظمة الرصد الدولية CIS-EMO ، ستانيسلاف بيشوك:

"من مصلحة ألمانيا أن يكون لديها سوق متنوع للطاقة. من ناحية أخرى، هناك بعض الاستياء للنخب الأوروبية من الرئيس ترامب والطريقة التي يدير بها سياسته. لذلك تريد أوروبا أن تظهر أنها لا تدور في الفلك الأمركي، وأن "السيل الشمالي-2" سيتم تنفيذه كونه مهم جدا بالنسبة للبنية التحتية، ولأمن الطاقة في ألمانيا، فإما أن تفي الشركة السويسرية بالتزاماتها أو سيتم العثور على مقاول آخر".

عدوان مزدوج على سوريا

تعرضت العاصمة السورية دمشق لإعتداءات الصواريخ الإسرائيلية استهدفت بعض النقاط الاستراتيجية في محيطها، بالتوازي مع محاولات طائرات مسيرة استهداف قواعد عسكرية ومطارات تابعة للجيش تزامنا مع إحراز الجيش انتصارات واسعة إذ أنه على المحور الجنوبي الشرقي لريف إدلب وصلت إلى تخوم نقطة المراقبة التركية في الصرمان.

وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء محمد عباس لبرنامجنا:

"انتصارات الجيش السوري والخبرة التقنية الواسعة للتعامل في الحروب أربكت الإسرائيلي والأمريكي والتركي لذلك سارعت إسرائيل لاستهداف محيط دمشق كرسالة لجيشها البديل على الأرض من أجل التحرك لإفشال أي مصالحات وطنية".

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إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس.