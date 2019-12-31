خبير: واشنطن وجهت ضربة للحشد الشعبي لتعزيز وجودها في العراق

مواضيع الحلقة: الخارجية العراقية تحتج على العدوان الأخير على مواقع للحشد الشعبي؛ إجماع داخل البلاد على إدانة الهجمات، أين أصبحت التشكيلة الحكومية، وما أسباب تعثّرها، و"حزب الله" يحذر من إعادة لبنان إلى الفراغ.

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستستدعي السفير الأمريكي، اعتراضًا على ما اعتبرته "انتهاكا صارخًا لسيادة" البلاد، بعد ضربات أمريكية استهدفت 5 مواقع تابعة لوحدات الحشد الشعبي.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن "الخارجيّة تدين ما أقدمت عليه القوات الأمريكية ، كانتهاك لسيادة العراق، وعملاً ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

الخبير الأمني والعسكري أحمد الشريفي اعتبر في حديث ل"بلا قيود" أن رد الفعل الحكومي لا يتناسب مع حجم العمل العسكري الذي نفذته القوات الأمريكية ضد مواقع الكتائب، ما سيبقى الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات:

ورأى الشريفي أن الولايات المتحدة وجهت ضرباتها لأنها ترفض التواجد الأمريكي في العراق، لافتاً إلى أن واشنطن قد تذهب إلى أبعد من توجيه الضربات، بذريعة أن مصالحها باتت مهددة .

أين أصبحت التشكيلة الحكومية، وما أسباب تعثّرها، و"حزب الله" يحذر من إعادة لبنان إلى الفراغ.

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، إن أي محاولة لمحاصرة التكليف أو تأليف الحكومة، تهدف لإعادة لبنان إلى الفراغ، داعيا إلى تسهيل تأليف الحكومة اللبنانية.

وأضاف قاسم أن "لبنان لا يحتمل المزيد من التعطيل، والجميع أدرك أن الخطوة الانقاذية تبدأ بتأليف حكومة جديدة كفوءة وقادرة على السير بالإصلاحات التي تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتكافح الفساد، وتعمل على إعادة الأموال المنهوبة والمهربة".

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، بأن العاملين على تجهيز الطبخة الحكومية يؤكدون أن المعوقات أمام تشكيها باتت ضعيفة جدا وأن معظم العقد تم حلها والحكومة ستبصر النور في الأيام القادمة. وما زالت العقدة الأساسية هي مسألة توزير وزراء سابقين في الحكومة وهذا ما يصر عليه التيار الوطني الحر. وأعتقد أن الأمور ستحل في وقت قريب.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي وفهيم الصوراني