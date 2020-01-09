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17:27 09 يناير/ كانون الثاني 2020
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    لماذا لا يصدق الإيرانيون دعوة ترامب للتفاوض دون شروط؟

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    مواضيع الحلقة: بعد الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية التهدئة تسود على موقف واشنطن، والمجلس الأعلى للدولة الليبية يرحب بنتائج لقاء بوتين وأردوغان في إسطنبول.

    بعد أن وجهت إيران ضربة صاروخية لقاعدة أمريكية بالعراق وسمتها "صفعة" على وجه أمريكا، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، أعلن ترامب أنه لا يريد حربا وأن الجنود الأمريكيين لم يصب أحدهم بأذى، علما أنه توعد بتدمير إيران فيما لو استهدفت أهدافا أمريكية في المنطقة. كما أعلن ترامب استعداد واشنطن للسلام "مع كل من يسعى إليه"، مضيفاً أن بلاده "لا تريد استخدام قوتها العسكرية" ويقول إن على طهران العمل مع واشنطن على أولويات مشتركة.

    فهل توقف ترامب عن تهديده بالحرب على إيران؟

    يقول الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي تعليقا على ما جاء في كلمة ترامب:

    "ردت إيران بشكل مباشر على اغتيال قاسم سليماني، فماذا فعلت أمريكا؟ خرج ترامب وهو يرتجف ووجهه أصفر، وكان يتلعثم في كلامه وبلع الضربة، والآن يقول: مستعدون للتفاوض دون شروط، وهو يكذب، فعلى ماذا يريد أن يتفاوض ترامب؟ تفاوضت إيران مع الولايات المتحدة عامين ونصف العام ولكن ترامب مزق الاتفاق النووي، لذلك هذا كذب ونفاق، ترامب يقول أيضا نحن مستعدون للتعاون مع إيران لمحاربة "داعش"، لكنهم هم أوجدوهم ويستخدمونهم عند الحاجة".

    تحطمت طائرة ركاب أوكرانية بسبب مشكلة فنية أدت إلى اشتعال الطائرة ومقتل جميع ركابها، حسب التقرير الأولي لهيئة الطيران الإيرانية.

    بينما كشف مصدر في الجيش الإيراني أن طائرة أمريكية بدون طيار أرادت استهداف مواقع إطلاق الصواريخ على قاعدتها في العراق إلا أنها وعن طريق الخطأ أصابت الطائرة المدنية. لكن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وضع ثلاث فرضيات لتحطم الطائرة المدنية بينها تعرضها لإصابة بصاروخ للدفاع الجوي، أو أن يكون عملا إرهابيا، والفرضية الثالثة انفجار المحرك لأسباب تقنية.

    دعوات روسية-تركية لوقف إطلاق النار في ليبيا

    دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من 12 من يناير/ كانون الثاني الجاري وإلى عقد اجتماع على طاولة المفاوضات من أجل السلام .

    ورحب المجلس الأعلى للدولة الليبية بهذه الدعوة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مسيرا إلى حرصه على أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب، على ألا تشكل أي تهديد على الجيش الليبي والقوات المساندة لحكومة الوفاق.

    وفي حديث لـ"سبوتنيك" اعتبر المحلل السياسي دميتري جورافليوف أن حفتر سيوقف هجومه على طرابلس بالرغم من تفوقه العسكري لمنع الجانب التركي من إرسال قواته إلى هناك، وإذا كان الليبيون يرغبون في رؤية حفتر كزعيم لدولتهم، فمن الأفضل أن تجري انتخابات فردية للجانبين.

    بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي عماد قدارة أن المشهد الجديد سيحدده موقف طرفي النزاع من الدعوات الروسية-التركية.

    للمزيد، استمعوا إلى الحلقة كاملة.

    إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش

    الكلمات الدلالية:
    إيران
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