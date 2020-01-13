روسيا تحقق ما عجز عنه العالم في الأزمة الليبية

مواضيع الحلقة: موسكو تحتضن محادثات حفتر والسراج بمشاركة تركية وحضور عربي بصفة مراقب، عودة التصعيد الإرهابي إلى بعض المناطق السورية، البيت الأبيض يعتزم نشر "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

بعد أن توصل طرفا النزاع في ليبيا، إلى إعلان وقف لإطلاق النار احتضنت موسكو لقاء للأطراف المتنازعة بمشاركة تركية وبحضور مصري إماراتي بصفة مراقب لتحقق بذلك ماعجزت عنه القوى الإقليمية والدولية.

وحول هذا اللقاء قال الصحافي في صحيفة "إيزفيستيا" أندريه أونتيكوف لبرنامجنا:

"حققت الدبلوماسية الروسية إنجازا هاما لاسيما إذا تم اليوم توقيع اتفاق الهدنة بين حفتر والسراج كمقدمة للوصول إلى مؤتمر برلين بدون اقتتال، وروسيا بدأت بالعمل الجدي في هذا الملف بعد التطور المقلق بتوقيع اتفاقية بين السراج وتركيا رفضتها دول الجوار".

الإرهاب يعود لضرب مناطق محررة في سوريا

استهدف الإرهابيون مدنيين وعسكريين في درعا، كما فجروا مبنى تابعا للمخابرات الجوية السورية بريف المدينة، إضافة إلى استهدافهم للمدنيين في ريف حلب ما أدى إلى مقتل وجرح أشخاص بينهم أطفال.

وخلال اتصال هاتفي مع "بلا قيود" قال الخبير الإستراتيجي فراس شبول:

"مايحدث حرب استنزاف عسكرية وسياسية واقتصادية خلقتها الولايات المتحدة لإشعال المنطقة بالفتن، وتعطيل قرارات الحل السوري، إضافة إلى تحريك الشارع تحت مظلة مطالب اقتصادية ومحاربة الفساد".

الولايات المتحدة تعلن عن "صفقة القرن" قبيل الانتخابات الإسرائيلية

صرح روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن البيت الأبيض يدرس نشر ما يسمى "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس المقبل، معتبرا أن هذه الصفقة ستتمتع بالمرونة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين.

المحلل السياسي إبراهيم المدهون اعتبر أن المقاومة الفلسطينية هي المعنية بالدرجة الأولى بدراسة بنود "صفقة القرن" والرد عليها بينما يبقى موقف السلطة الفلسطينية خجولا، وأن الإعلان عن الصفقة خلال الانتخابات سيؤدي إلى دعم بنيامين نتنياهو على حساب منافسه بيني غانتس، متوقعا أن تلعب روسيا دورا محوريا في المرحلة المقبلة كونها أكثر دراية بخفايا القضية الفلسطينية من الولايات المتحدة حسب تعبيره.

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إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم