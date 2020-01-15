الغموض يكتنف حادثة الطائرة الأوكرانية وفرضيات جديدة

مواضيع الحلقة: بعد يوم واحد من انهيار مباحثات موسكو… اشتباكات عنيفة بين قوات حفتر والسراج غربي طرابلس فهل بقيت الكلمة للميدان؟ وتطورات جديدة في ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ما يزال الغموض يكتنف ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطاً في مطار طهران، إذ أعلن المساعد التنسيقي لرئيس هيئة الأركان الإيرانية العميد علي عبد اللهي أنه يجري حاليا التحقق من احتمال استخدام الحرب الإلكترونية في الحادثة.

وفي تطورات هذا الملف أيضا ظهر فيديو يصور لحظة الحادثة وهو ما اعتبره عبد اللهي أن له بعد مخابراتي يجب أن تحقق فيه الأجهزة الاستخباراتية، الأمر الذي رجحه بشدة رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي

الملف الليبي

جميل الظاهري الذي تساءل عبر "بلا قيود" عن كيفية معرفة الشخص الذي قام بتصوير الطائرة الأوكرانية بأنها ستستهدف بصواريخ وفي هذه اللحظة تحديدا وكأنها كان ينتظرها، ما يدل على معرفة مسبقة بأن حادث من هذا النوع سيحصل، كما لم يستبعد الظاهري فرضية تخريب متعمد في أجهزة الطائرة الأوكرانية للتضليل على القصف الصاروخي الإيراني الناجح للقاعدة الأمريكية في العراق.

لم يمر يوم واحد على انهيارمباحثات حفتر - السراج في موسكو حتى تجددت الإشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين جنوب غرب العاصمة الليبية. فيما توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان المشير حفتر واصفا إياه بـ"الانقلابي" ومعتبرا أن ليبيا كانت "جزءا هاما من الدولة العثمانية".

الخبير في الشأن الليبي بلقاسم بويصير اعتبر أن "مباحثات موسكو فشلت بسبب عدم الإعداد للقاء بشكل تام يشمل كل التفاصيل، والبدء قبل كل شيء بالاتفاق وفق تعريف الجيش والميليشيات والتدخل الأجنبي"، واصفا تهديدات أردوغان بـ"التحريض الإعلامي"، ومشددا على أن وحدة الليبيين كفيلة بمواجهة أي تدخل خارجي".

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني