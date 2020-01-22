تغيير جذري في الكتلة الاقتصادية للحكومة الروسية

العناوين: تشكيل الحكومة الروسية الجديدة ووزيرا الخارجية والدفاع يحتفظان بمنصبيهما، ودمشق تكشف أن نقل الأسلحة الكيميائية إليها تم برعاية الاستخبارات التركية.

تشكلت الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، والتي ضمت 21 وزيرا و9 نواب مع احتفاظ وزيري الدفاع والخارجية بمنصبهما، إلا أنها شهدت إحداث تغييرات جذرية يستند إلى إيلاء الاهتمام للكتلة

المالية والاقتصادية ما يشير إلى اهتمام الرئيس الروسي بتطوير الاقتصاد وتنفيذ المشاريع الوطنية.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال زعيم حركة "روسيا القوية" أنطون تسفيتكوف:

"يدافع وزير الخارجية عن مصالح بلدنا على الساحة الدولية ويتمتع بسلطة مستحقة في العديد من البلدان ولدى حكوماتها. إنه شخص ذو ثقل سياسي كبير وبلادنا بحاجة له للدفاع عن مصالحها".

بدوره، قال لـ"سبوتنيك" رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية "آسبكت" غورغي فيدوروف: "من المفهوم لماذا احتفظ شويغو بمنصبه...وزارة الدفاع هي مؤسسة عسكرية بهيكلية هرمية صارمة وإن عملية تغيير أي قائد فيها قد تعرضها للفشل، خصوصا في هذه الفترة التي نجري فيها عمليات عسكرية في سوريا."

فيروس خطير يهدد العالم

تعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان يجب إعلان "حالة الطوارئ الصحية العالمية"، في مواجهة الفيروس الذي اجتاح عددا من الدول مؤخرا مشابه لأوبئة أخرى كإنفلونزا الخنازير، والطيور، وزيكا، وحمى إيبولا.

الخبير في الأمراض المعدية بالغة الخطورة فلاديسلاف جيمتشوغوف قال لـ"سبوتنيك":

"لا يوجد بيانات موثوقة تفيد بأن الفيروس ينتقل من شخص لآخر... من المهم تحديد الطريقة التي ينتقل بها. إذا كان انتقال العدوى عبر انتشار الرذاذ فهذا سيشكل خطورة كبيرة، لأن مثل هذا المسار من العدوى يؤدي إلى الانتشار السريع. لذلك، أعتقد أنه ستكون هناك تدابير على الحدود ... ربما نضطر إلى الحجر الصحي للمرضى ،إذا شكلت حالات الوفاة من هذا المرض 1% فهذا سيؤثر على الاقتصاد والتجارة والسياحة ."

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني