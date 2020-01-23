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17:26 23 يناير/ كانون الثاني 2020
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    بوتين وإمكانية الوساطة بين إسرائيل وفلسطين

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    مواضيع الحلقة: بوتين في زيارة لإسرائيل وفلسطين؛ في أولى جلسة للحكومة حسان ديّاب يؤكد أنّها "لكل اللبنانيين".

    شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لإسرائيل "بمنتدى الهولوكوست العالمي الخامس"، وكذلك بافتتاح نصب تذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس، إضافة إلى لقائه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

    أستاذ التاريخ في جامعة القدس الدكتور أسعد العويوي علق على الزيارة خلال اتصال مع "بلا قيود" بقوله:

    "الرئيس بوتين يحاول أن يكون وسيطا للسلام بين الطرفين، لكن أستبعد أن تقبل حكومة اليمين الإسرائيلي أي مبادرة روسية بحكم عدم اعترافها بالمبادئ الدولية لروسيا خاصة أنها وقفت ضد ما يعرف بـ"صفقة القرن" غير العادلة وعلى الجميع أن يعي أنه لا يمكن تحقيق أي سلام أو استقرار للمنطقة بدون روسيا، والرئيس عباس أكد لي أنه لا يمكن القبول بأية خطة سلام تنتقص من حق الشعب الفلسطيني".

    الحكومة اللبنانية بين الأزمة الاقتصادية وتهدئة الشارع

    لم يفلح تشكيل الحكومة اللبنانية من شخصيات مستقلة واختصاصيين في تهدئة بعض فئات المجتمع ممن عبروا عن رفضهم لها بإثارة أعمال شغب ومحاولات اقتحام مبنى البرلمان وتكسير الممتلكات العامة ما يشكل تحديا أمنيا أمام الحكومة إضافة إلى التحدي الاقتصادي.

    وفي اتصال هاتفي مع "بلا قيود" قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وفيق إبراهيم:

    "الحكومة لديها إمكانيات تؤهلها لحل الأزمات لكنها تحتاج لبعض الوقت أؤكد أن جميع القوى الدولية ستعترف بها كما روسيا وفرنسا والفاتيكان، ولروسيا مصلحة في الدخول إلى لبنان".

    وبخصوص أعمال الشغب أضاف إبراهيم: "هناك مجموعات سياسية شمال لبنان تدير مجموعات صغيرة جدا، ولا بد أن تصاب باليأس مع انكفاء الأمن اللبناني وعدم الدخول في مواجهة معهم، المرحلة المقبلة قد تفضي إلى إجراءات أمنية وتأمين التظاهرات السلمية فقط".

    الحلقة كاملة في التسجيل الصوتي أعلاه.

    إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي

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