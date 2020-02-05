خبير روسي يكشف سبب تهديدات أردوغان بشأن إدلب

عناوين حلقة اليوم: الجيش السوري يطوق رابع نقطة مراقبة تركية... وأردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب، والرئيس الجزائري يفرج عن معارضين بارزين.

أفاد مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب باسل شرتوح أن وحدات من الجيش السوري طوقت بالكامل رابع نقطة مراقبة تركية موجودة في المنطقة وهي الأكبر، استعدادا لدخول مدينة سراقب خلال ساعات.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "الجيش السوري مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية، وإلا سيشن عملية عسكرية في إدلب.

وفي حديث لبرنامجنا قال المحلل السياسي الروسي والخبير بقضايا الشرق الأوسط والقوقاز ستانيسلاف تاراسوف:

"الوضع في إدلب يخرج عن السيطرة... وخلال الاجتماع الأخير في اسطنبول، حذرت روسيا من أنها سترد في حال حدوث استفزاز في إدلب، تهديدات أردوغان تأتي للضغط على موسكو وطهران لقبول شروط تركية جديدة بخصوص إدلب، ولا يمكن أن يقوم بمجازفة عسكرية جادة ضد سوريا ويخسر على إثرها حليفين مثل روسيا وإيران".

الجزائر تستعد لحوار سياسي شامل

أفرج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن 3471 سجينا بينهم شخصيات معارضة بارزة كالمناضل السابق في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي لخضر بورقعة، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد.

وفي حديث لبرنامجنا قال عضو حزب جبهة التحرير الوطني وليد بن قرون:

"إن خطوة الرئيس جاءت لتهدئة الجبهة الداخلية والبدء بإصلاح سياسي شامل خاصة وأنه يجري التحضير لمنصة حوار وطنية تضم جميع الأحزاب بما فيها المعارضة. هذه خطوة اعتبرها ممثلو الحراك الشعبي خطوة حسن نية من السلطات الجزائرية لتجاوز الأزمة السياسية وبدء حوار وطني يعالج ملفات هامة".

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني