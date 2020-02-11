رغم التصعيد التركي... الجيش السوري مستمر بانتصاراته

شنت التنظيمات الإرهابية مدعومة من الجيش التركي قصفا عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب وأسقطت له مروحية عسكرية بصاروخ أرض-جو حسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب.

وفي حديث لـ"بلا قيود"، قال المحلل السياسي الروسي ستانيسلاف تاراسوف:

"ما يحدث في إدلب ليس عرضيا ولا محض صدفة، لأن تركيا تعتمد ازدواجية المعايير بالتعامل مع روسيا والولايات المتحدة، وتصرفات أنقرة ستؤدي إلى إنهاء تفاهمات أستانا فعلى ماذا يراهن أردوغان؟ هذه هي نتائج سياسة المعايير المزدوجة ولن يحصل من ورائها على نتيجة جيدة."

الشأن اللبناني

أكدت مراسلة "سبوتنيك" في بيروت، حصول مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية على خلفية انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لإعطاء الثقة لحكومة حسان دياب.

الكاتب والمحلل السياسي جورج علم في حديث لـ"بلا قيود":

"البوصلة لإنقاذ لبنان من أزمته أن يكون هناك التفاف لبناني شامل، لأن المسألة تعدت كونها سياسية أو توازنات ديمقراطية لأن الدولة وصلت لحالة انهيار تام لذلك على الحكومة أن تتحلى بروح وطنية عالية بعيدا عن الخلافات السياسية."

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إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي