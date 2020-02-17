الجيش السوري يعلن حلب آمنة بالكامل وسط تصعيد تركي

مواضيع حلقة اليوم: الجيش السوري يعلن حلب آمنة بالكامل، ولاريجاني في بيروت بعد دمشق... فما الأسباب والرسائل؟

تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من ريفي حلب وإدلب، رغم التعزيزات التركية الضخمة التي دخلت الأراضي السورية تحت ذريعة حماية نقاط المراقبة التركية المحاصرة من قبل الجيش، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" هناك باسل شرتوح.

وفي اتصال هاتفي مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد ملحم قال لـ"بلا قيود:

كل هذه التعزيزات العسكرية التركية وتهديدات أروغان لا تتعدى كونها نوع من أنواع الجعجعة واستعراض القوة، ومحاولة للخروج من مأزق وضع نفسه به متمثل بارتداد الإرهابيين الذين يدعمهم إلى الداخل التركي.

الشأن اللبناني

في خطوة لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بعدد من المسؤولين في بيروت خلال زيارة يقوم بها قادما من دمشق.

الخبير في الشؤون الإقليمية فؤاد خشيش قال لـ"بلا قيود":

لاريجاني أراد إرسال رسائل إلى واشنطن بأن إيران هي الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية، وإن لبنان لن يكون وحيداً في مواجهة الضغوطات الأمريكية عليه.

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني