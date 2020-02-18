تونس... خلافات مع "النهضة" تنذر بحل البرلمان

مواضيع حلقة اليوم: الرئيس التونسي يتوعد بحل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة في حال عدم منح الثقة للحكومة الجديدة؛ جولة ثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في جنيف.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات مبكرة في حال عدم حصول الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان.

وحول هذا الموضوع قالت الناشطة السياسية التونسية ومستشارة في بلدية تونس، السيدة هند يحيى لبرنامجنا:

سعيد دعا إلى حل البرلمان لأن هناك أطرافا سياسية تهدد بحله إذا لم يقع الاختيار عليهم في التشكيلة الجديدة...والإشكالية بين الرئيس وحركة النهضة تدور حول وزارات هي الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية، وتكنولوجيا الاتصال.

الشأن الليبي

تستضيف مدينة جنيف السويسرية، الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد.

الباحث بالشأن الليبي أحمد جمعة قال لـ "بلا قيود":

يعتبر وجود أكثر من 21 مليون قطعة سلاح بين مكونات الشعب الليبي أمرا خطيرا جدا، ومن الصعوبة تطبيق وقف إطلاق النار بسبب الكم الهائل من الأسلحة المتواجد مع طرفي النزاع، وبسبب كثرة الميليشيات وعدم حلها حتى الآن، والمرتزقة الأجانب الذين تم استقدامهم إلى العاصمة طرابلس.

وحول اتخاذ إجراءات عسكرية أوروبية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا أضاف جمعة: "دول الاتحاد الأوروبي متورطة بتسليح الأطراف الليبية وتهريب السلاح والمسلحين، وهي ساهمت في تدمير البلاد عام 2011، وهي تتصارع على الثروات من نفط وغاز بينما نرى أن الموقف الروسي متوازن يعمل على عدم التورط في مؤامرة جديدة تقوم بها الدول الأوروبية."

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إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي