انسحاب الوفاق من محادثات جنيف يعمق الأزمة الليبية

مواضيع حلقة اليوم: حكومة الوفاق الليبية تعلق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية، واتفاق تهدئة بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة، وروسيا تدعو لوضع حد للنزاع في اليمن.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تعليق مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية "5+5"، اعتراضًا على قصف ميناء طرابلس البحري، مؤكدا حقه فيما سماه "الرد الحازم" على القصف.

بدوره، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال إنه "إذا لم تفض المساعي الدولية لحلٍ سندعم حكومة الوفاق حتى تسيطر على البلد بأكملها"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا".

وفي هذا الخصوص قال الإعلامي والخبير في الشأن الليبي عبد الحكيم معتوق لـ "بلا قيود":

إن قرار حكومة الوفاق هو هروب إلى الأمام ومخالفة لما يجري على أرض الواقع من التعتيم على وصول سفن تركية محملة بالأسلحة للشواطىء الليبية، وسكوتها على تحول ليبيا إلى خزان للمرتزقة الذين يعيثون فيها فسادا، وإذا نظرنا إلى أداء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نرى أنه فشل في حل الأزمات الحادة التي تعيشها البلاد.

الشأن اليمني

أعلنت القوات التابعة لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، التوصل إلى اتفاق مع حركة "أنصار الله" من سبع نقاط لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتهدئة في محافظة الحديدة غرب اليمن، ومنع تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية.

وقال المسؤول في الإعلام الحربي لحركة أنصار الله حامد البهيتي في مداخلة مع "بلا قيود":

"إن القوات المشتركة لا تلتزم بوقف إطلاق النار، و كذلك الأمم المتحدة تتنصل من التزاماتها لذلك أستبعد تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. حركة "أنصار الله" امتنعت عن إصدار بيان بهذا الخصوص، لعدم السماح بإتخاذ التصعيد كغطاء لما يجري من إنتهاكات لكافة الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين، كما هو الحال مع تفاهمات ستوكهولم".

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني