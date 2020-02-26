ليبيا... مباحثات عقيمة وسط غياب برنامج وطني

رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما، ينطلق في جنيف اليوم الحوار السياسي الليبي، والذي كان من المفترض أن يضم ممثلين عن البرلمان و مجلس الدولة، بالإضافة لشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة. لكن مجلس النواب الليبي أعلن انسحاب كل الوفود التي تمثله من تلك المباحثات.

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أكد أنه لا تزال هناك عراقيل من قبل بعض الجهات حول نص مشروع الاتفاقية بشأن الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا.

الخبير العسكري جمعة الوازني، رأى خلال مداخلة مع "بلا قيود" أن لقاء جنيف لن يقدم ولن يؤخر باتجاه حل الأزمة الطاحنة في ليبيا، لغياب البرنامج الوطني لدى كافة الأطراف: كما إستبعد أن يقوم اللاعبون الدوليون بلعب دور إيجابي في هذا الملف لغياب الوضوح فيما يخص مستقبل السلطة في البلاد.

الملف النووي الإيراني

تجتمع الدول الساعية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا للتوصل إلى أرضية تفاهم مع طهران حول برنامجها النووي. بحضور دبلوماسيون كبار من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن اجتماع فيينا فرصة لوقف عملية التصعيد، قبل فوات الأوان.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي جميل الظاهري: "البلدان الغربية لم تتحرر من مواقفها التابعة لواشنطن، ولا سيما في الملف النووي الإيراني، وعليه لا يمكن وصف لقاء فيينا بأنه لقاء مصالحة...الوزير لافروف حذر من أن اجتماع فينا هو فرصة لوقف عملية التصعيد، قبل فوات الأوان، موجها كلامه أن كلامه للبلدان الغربية، لأنه يعرف مدى سعة صدر الجانب الإيراني في موضوع المفاوضات."

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني