"ستارت 3" خطوة روسية وتراجع أمريكي

واشنطن تتجاهل مقترح روسيا بشأن تجميد نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف، أن الولايات المتحدة رفضت مؤخراً مقابلة محامين لوضع تفاصيل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح روسي يهدف لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3"، دون أي شروط مسبقة.

وعلق مدير مؤسسة البحوث التاريخية "تأسيس"، أليكسي أنبيلوغوف على هذا الشأن بقوله لبرنامجنا: "انسحبت الولايات المتحدة خلال 20 عاما من معاهدات مختلفة كثيرة، كمعاهدة "ستارت 3" وألقوا اللوم على روسيا لتصبح مصدر كل المشاكل علما أن الولايات المتحدة أطلقت برنامج اختبار لصواريخ كروز جديدة حاملة لرؤوس حربية نووية، وصواريخ باليستية جديدة قبل عامين من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهد، وإذا أرادت مواصلة المعاهدة فعليها أن تقوم بخطوة دبلوماسية، ومن الضروري تسجيل جميع تصرفات الولايات المتحدة ، كما يفعل فاسيلي نيبينزيا الآن، بحيث لا يقول أحد في وقت لاحق أن روسيا لم تحاول المشاركة في المفاوضات".

الجيش السوري يفرض سيطرته على سراقب

تمكن الجيش السوري من تحقيق انتصارات عسكرية جديدة في ريف إدلب وسيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية والقرى والبلدات التي تستضيف إحداها نقطة مراقبة تركية.

وفي اتصال هاتفي قال المحلل العسكري والسياسي كمال جفا لـ"بلا قيود": "تحلق في سماء سراقب باتجاه الطريق الدولي طائرات استطلاع تركية تستهدف سيارات المدنيين وتصحيح الرمايات الخاصة بقواعد مدافع الهاون للمجموعات المسلحة على الطرف الغربي، وهناك تعزيزات تركية ضخمة من غير المفهوم إن كانت لسحب المجموعات التركية المتواجدة في نقاط المراقبة أو إيصال إمدادات لها."

التفاصيل في التسجيل الصوتي

إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش