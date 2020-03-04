"حماس" في موسكو لمواجهة "صفقة القرن"

عناوين حلقة اليوم: ــ حماس و كبار المسؤولين الروس يرفضون "صفقة القرن"، استقالة غسان سلامة، إعلان أممي بفشل الحل السياسي في ليبيا.

بحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والوفد القيادي المرافق له، في موسكو، مع عدد من كبار المسؤولين الروس، "صفقة القرن"، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأكد رئيس مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف موقف موسكو الثابت والرافض لـ"صفقة القرن" وتداعياتها على القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، واعدًا ببذل الجهود لإفشال الصفقة والعمل مع كل الدول التي ترفضها من أجل ذلك، كما جاء في بيان لـ"حماس".

رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر رأى في حديث لـ"بلا قيود":

أن زيارة وفد "حماس" إلى موسكو تأتي في سياق بحث الحركة عن دعم سياسي لمواجهة "صفقة القرن" التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، وأن روسيا هي الطرف الدولي الوحيد الذي يتمتع بعلاقات جيدة وموازنة مع كافة الأطراف الفلسطينية، وكانت أشرفت على عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني في موسكو.

الملف الليبي

طرحت الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بعد قرابة ثلاث سنوات في هذا المنصب، تساؤلات حول أسباب هذا القرار، وإذا كان لها علاقة بفشل جهوده في إرساء السلام في البلد الذي يشهد اضطرابا أمنيا منذ عام 2011.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي أوضح أن استقالة سلامة جاءت نتيجة الصعوبات التي واجهته في التقريب بين الفرقاء الليبين، لأن أزمة ليبية هي أزمة دولة وليست حكومة، فضلاً عن غياب سلطة مركزية ووجود تدخلات خارجية وأن حلف الأطلسي يتحمل المسؤولية الأبرز فيما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا، حيث دمر أسس الدولة ومؤسساتها العسكرية والاقتصادية، وتركها تحت رحمة الفلتان الأمني والأطماع الإقليمية والدولية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني