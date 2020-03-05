إدلب على طاولة بوتين وأردوغان

عناوين حلقة اليوم: قمة روسية تركية حول إدلب، والاتحاد الأوروبي يرفض استغلال تركيا للمهاجرين.

قال الرئيس فلاديمير بوتين في مستهل لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثا مباشرا بيننا، وأكد على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره.

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نتائج المباحثات والقرارات التي ستتخذ اليوم ستخفف من الوضع المتوتر".

وعن طبيعة وأهمية اللقاء بين الرئيسين الروسي والتركي يقول المحلل السياسي أندريه أونتيكوف في حديث لبرنامجنا:

"على تركيا أن تحترم مبادئ روسيا في إدلب والمتمثلة في محاربة الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة، ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعودة إدلب للدولة السورية، والفصل بين المدنيين والإرهابيين، وتحرير الطرق الدولية أم4 وأم5، وتشكيل منطقة منزوعة السلاح."

أزمة اللاجئين

رفض الاتحاد الأوروبي بشدة استغلال تركيا المهاجرين والنازحين كورقة ضغط، وتسخير مأساتهم مطالبا إياها بتنفيذ كامل بنود اتفاق عام 2016، والذي التزمت أنقرة بموجبه بمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل دعم مالي.

وقال الخبير الفرنسي في الشؤون الأوروبية انطوان شاربنتيه حول هذا الموضوع لـ"بلا قيود":

"رفض الاتحاد الأوروبي استقبال اللاجئين لأسباب سياسية وإنسانية واقتصادية لأنه غير قادر على استيعاب هذا النزوح الكبير للاجئين في الوقت الراهن خاصة وأنه متخوف من وجود إرهابيين بين صفوفهم".

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي