من يقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

تطورات الملف السوري ميدانياً وسياسياً، أعمال إرهابية تضرب تونس والجزائر، أوروبا تستقبل 1500 قاصر من اللاجئين.

نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم باستهداف موكبه بعبوة ناسفة يدوية الصنع.

وقال لؤي عثمان عضو تيار تنسيقية الثورة السودانية في اتصال هاتفي مع "بلا قيود" : " هذا استهداف للسلطة المدنية والثورة ومحاولة لإجهاضها، وأسلوب الاغتيالات دخيل على الشعب السوداني، وتقف وراءها الحركة الإسلامية التي حكمت السودان لمدة 30 عاما دون أن يحدث محاولات اغتيال شبيهة بالتي حصلت اليوم، وهذا نهجها، مبررة ذلك بأن الحركة أصبحت محاصرة وأن حكومة حمدوك ضد الشريعة والدين وتستهدف الإسلام ويروجون لذلك، لذا أعتقد استمرار مسلسل الاغتيال لشخصيات سياسية."

1500 قاصر يتجهون لأوروبا

أعلنت الحكومة الألمانية، أن تحالفاً "تطوّعياً" من دول الاتّحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر من الأطفال والذين بحاجة رعاية طبية أو الفتيات دون سن الـ 14 عاما

حول هذا الموضوع قال الباحث في الشؤون السياسية والاجتماعية محمود صالح: "

إن السماح لفتيات قاصرات دخول أوروبا دون ذويهم وفصلهم عن أهلهم في تركيا غير قانوني وغير إنساني...ما يستدعي التساؤل ماذا ستفعل هذه الطفلة في أوروبا لوحدها؟ وأين هي مليارات الدولارات التي تقاضاها أردوغان مقابل الاعتناء بهن؟ لذلك أعتقد أن الأمر عبارة عن متاجرة إعلامية ليس أكثر وابتزاز سياسي وإنساني، ويجب حل المسألة بإعادة هؤلاء إلى أوطانهم وطرد الإرهاب منها."

التفاصيل في التسجيل الصوتي أعلاه...

إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم