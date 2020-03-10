انهيار أسواق النفط وروسيا لا تستبعد التوصل لاتفاق مع السعودية

عناوين حلقة اليوم: الولايات المتحدة تبحث مع الناتو سبل دعم تركيا في سوريا، ومخاوف من نقص السيولة في لبنان، وحفتر يوافق على اتفاق سلام.

تسبب فشل توصل "أوبك" وروسيا لاتفاق حول خفض إنتاج النفط إلى انهيار في الأسعار وصل إلى نسبة 30%، ضغط على البورصات والعملات.

وأوضح عضو لجنة الطاقة التابعة لغرفة التجارة والصناعة الروسية رستام تانكاييف الأسباب بقوله لبرنامجنا:

"بالنسبة لروسيا انخفاض الأسعار دون 42.5 دولار للبرميل يعد خطرا، وما يشهده السوق حاليا نتيجة لتأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد الصيني، وكذلك فشل التوصل لاتفاق بين السعودية وروسيا حول حصص خفض إنتاج النفط، أضف إلى ذلك إنتاج وقود المحركات الاصطناعية التي تحتاج إلى إنتاج كميات كبيرة من الوقود باهظة الثمن".

وعلى خلفية انخفاض أسعار النفط هوى الدولار مقابل اليورو والين، بينما ارتفع مقابل الروبل الروسي، لأعلى مستوياته منذ مارس 2016، ليتجاوز الـ 73 روبلا للدولار الواحد. ما دفع البنك المركزي الروسي إلى تعليق شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية لمدة ثلاثين يوما.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال نائب مدير معهد الطاقة ألكسندر فرولوف:

"السعودية تريد رفع الأسعار حالا وهذا غير ممكن دون تعافي قطاع الإنتاج الصناعي في الصين وعودة نمو الطلب على النفط، هم لا يحاربون روسيا وإنما يريدون الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل، ولا أعتقد أنهم توقعوا انهيار الأسعار بهذه السرعة".

الملف الليبي

أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده للتوقيع على اتفاق سلام مع حكومة الوفاق الوطني في حال التزامها بوقف إطلاق النار.

وعلقت الخبيرة في الشأن الليبي سميرة إبراهيم على الموضوع بقولها لبرنامجنا:

"حكومة الوفاق تنقض دائما أي اتفاق يتم التوصل إليه، وإن كانت هذه المرة جدية في قبول مبادرة حفتر فعليها إفساح المجال أمام الجيش لمحاربة الإرهاب والقضاء على المرتزقة، ومن المستحيل حاليا أن توافق حكومة الوفاق بقيادة السراج على اتفاق دون الرجوع لأردوغان لأن مايحدث في ليبيا مرتبط بسوريا واللاجئين العالقين على الحدود".

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إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي