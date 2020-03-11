اتفاق لإعادة مليون لاجئ سوري إلى إدلب

موسكو: الغرب يعتبرنا عدوا، وفد قيادي لحركة الجهاد الإسلامي يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الروس، استقالة 11 نائبا من كتلة "قلب تونس"، انتهاكات صارخة بحق اللاجئين على الحدود اليونانية التركية.

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار إمكانية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في إدلب وضمان عودة أكثر من مليون لاجئ إلى منازلهم.

ورأى الناشط في المجال الإنساني والاجتماعي وائل ملص أن:

"إعادة مليون لاجئ إلى سوريا يتطلب التأكد من عدم وجود إرهابيين بين صفوفهم، والاتفاق على أسس وشروط واضحة للقبول بدخولهم الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، وتهيأة الظروف الملائمة لهم من مسكن ورعاية صحية دون الاعتماد على المنظمات الدولية التي أثبتت خلال سنوات الحرب تقديمها الدعم للمسلحين وعائلاتهم".

الشأن التونسي

أعلن 11 نائبا، استقالتهم من الكتلة البرلمانية لحزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي في خطوة مفاجئة تعكس تصاعد الخلافات والانقسامات داخل هذا الحزب، الذي يسير نحو فقدان موقعه في المشهد السياسي الحالي.

وقال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي لـ"بلا قيود": "استقالة النواب التونسيين من كتلهم البرلمانية ليست ظاهرة جديدة، وهي تعبر عن تبدلات تعكس مصالحهم الشخصية والسياسية، هذه سياحة برلمانية، واستقالة نواب "قلب تونس" لن تؤدي إلى إحداث تغيرات عميقة في المشهد التونسي لأن الحزب لم يشارك في تشكيلة الحكومة، أتوقع أن ينضم النواب المستقلون إلى حزب "تحيا تونس" بقيادة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد".

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني