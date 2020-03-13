هجوم أمريكي واسع ضد مقار "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" في العراق

عناوين الحلقة: هجوم أمريكي واسع ضد مقار "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" في العراق؛ موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية.

هجوم أمريكي واسع ضد مقار "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شن غارات جوية على خمسة مخازن للأسلحة قالت أنها تابعة لكتائب مسلحة مدعومة من إيران في العراق، ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطاني وإصابة آخرين.

وفي بيان له أشار البنتاغون إلى أنه شن ضربات وصفها بالدفاعية الدقيقة ضد مرافق تابعة لـ"كتائب حزب الله" عبر العراق. مضيفا أن المرافق تشمل مخازن الأسلحة التي تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "عطاء" كامل الكناني، في حديث ل "بلاقيود" أن الموقف الرسمي العراقي تجاه الهجوم الأمريكي ضد "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" لم يكن عند مستوى الحدث، وأن الفصائل العراقية تتصدى بنفسها للقوات الأمريكية لأن الحكومة العراقية أثبتت عجزها عن تحمل هذه المسؤولية.

موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي حملت فيه إسرائيل مسؤولية تقويض الأمن في المنطقة، بضربها الأراضي السورية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن إسرائيل تنتهك بذلك سيادة الدول المجاورة لها، وذكّرت بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على أهداف داخل سوريا، تم تنفيذه من المجال الجوي اللبناني. كما اعتبرت زاخاروفا أن مثل هذه الهجمات التعسفية تقوض الأمن الإقليمي".

يقول الباحث في الشؤون الإقليمية وفيق إبراهيم في حديث لبرنامج "بلا قيود" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إن الموقف الروسي هذه المرة، أكثر جدية في العلاقات الروسية الإسرائيلية، ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان التي يعتبرها تقويضا للأمن الإقليمي.

بدوره يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية علي الأحمد في حديث لإذاعتنا، إن هذا التصريح الروسي يأتي في سياق ضبط قواعد اللعبة في المنطقة، وبمثابة تحذيرمن تقويض الأمن الإقليمي.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي وفهيم الصوراني