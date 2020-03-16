الحكومة الروسية وتحديات منع انتشار فيروس "كورونا"

موسكو : الإرهابيون يعيقون سير الدوريات الروسية - التركية في إدلب، العراق يعلن تقريب وجهات النظر بشأن النفط ،الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني غانتس بتشكيل الحكومة، إحياء الذكرى السادسة لعودة القرم إلى الوطن الأم روسيا.

اتخذت الحكومة الروسية إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال تشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة كما ترأس رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، المجلس التنسيقي لمكافحة هذه الجائحة، وتم تخصيص نحو 4 ملايين دولار لهذا الغرض .

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي الروسي ألكسندر غوسيف:"تحاول روسيا ضمان عدم تفشي الفيروس كما حدث في الصين وإيطاليا. تخصيص ميشوستين هذا المبلغ من المال، يأتي في إطار مسؤوليته لضمان سلامة المواطنين الروس... هذه خطوة اختبار للحكومة الجديدة. فإذا لم تتعامل مع الوباء بنجاح، سيكون هذا فشلا خطيرا ... أعتقد أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لضمان سلامة السكان أولا، وثانيا الإعلان عن أنفسهم كفريق إداري كامل وفعال...يجب نشر جميع الإحصاءات علنا دون حجبها عن السكان، ومعظم الروس يدركون جيدا عواقب هذه العدوى، ولا يبدو الذعر لديهم كما عند الإيطاليين أو الألمان".

بدوره، قال المحلل السياسي فلاديمير موجيغوف: "هناك تهويل كبير حول الفيروس يشبه إلى حد كبير التدريبات على الطوارئ في جميع أنحاء العالم. آمل أن يسير كل شيء في روسيا بسلاسة من دون أن نمر بحالة الذعر كما هو الحال في الدول الصغيرة. أعتقد أن هذه البلبلة العالمية ستنتهي بحلول الصيف... الآن في أوروبا كل جهة تعمل منفردة وهذا أمر سيئ، كل هذا الذعر هو نوع من التحقق العالمي بشأن كيفية تصرف الناس والسياسيين في مثل هذه الحالة".

العراق يعلن نجاحه في تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية لحل الخلاف النفطي

أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن بلاده نجحت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية لعقد اجتماع للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج واجتماع للوزراء من داخل وخارج "أوبك" من أجل إعادة التوازن لسوق النفط العالمية.

وبهذا الخصوص توقع الخبير الاقتصادي العراقي صالح الهماشي أن "تخفض جميع الدول كمية الإنتاج للخروج من الأزمة، وربما العراق سيتحمل العبء الأكبر في حصص التخفيض بهدف التوصل لاتفاق بين روسيا والسعودية وإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم