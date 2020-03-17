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    روسيا تطلق أول مركبة إلى القمر في العام 2021

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    مواضيع الحلقة: روسيا تطلق أول مركبة فضاء إلى القمر العام المقبل، سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق، القضاء الأمريكي يسقط تهما وجهت لشركة روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

    إطلاق الصواريخ الثقيلة أنغارا-أ5 من مركز بليسيتسك، إقليم أرخانغلسك.
    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا تطور سفينة فضائية جديدة
    روسيا تطلق أول مركبة إلى القمر العام المقبل

    ستطلق روسيا أول مركبة فضاء إلى سطح القمر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، بعد توقف دام 45 عاما.

    الباحث والأكاديمي الروسي فاليري تيموشينكو، أوضح عبر إذاعة سبوتنيك أهمية الحاجة إلى مثل هذه الدراسات، وضرورة حركة استكشاف الفضاء..

    "ستستغرق فترة التطوير على الأرجح عامًا ونصف العام، لقد تم تطوير هذه الأجهزة لفترة طويلة، ولكن تم تأجيل المواعيد عدة مرات. من الممكن أن يحصل تأجيل هذه المرة، ليس فقط  بسبب الفيروس التاجي، ولكن أيضًا لعوامل اقتصادية أخرى.

    سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق

    تتعرض القواعد الأجنبية في العراق بين فترة وأخرى لهجمات بالصواريخ، وعلى رأسها قواعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن الجيش العراقي، عن هجمات جديدة بصواريخ استهدفت  قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق، دون تحديد جنسيتها.

    © REUTERS / Blackhawks Iraq
    بيان للتحالف بقيادة أمريكا عن الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

    وقد تحدثت مراسلة سبوتنيك نازك محمد عن تعرض قاعدة عسكرية في العراق لقصف بالصواريخ:

    "تعرض معسكر للقوات العراقية في بسماية جنوب شرقي بغداد لقصف بصاروخين دون وقوع خسائر بشرية من قوات التحالف والقوات العراقية على حد سواء، كما أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الأجهزة الأمنية العراقية تواصل التحقيقات في هذا الشأن".

    القضاء الأمريكي يسقط تهما وجهت لشركة روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

     أسقط القضاء الأمريكي الدعوى المرفوعة ضد شركة ""كونكرد ماناجيمنت" الروسية، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووفقا للوثائق التي صدرت عن المحكمة ، فإنه "لم يعد من مصلحة العدالة أو الأمن القومي للولايات المتحدة مواصلة هذه المحاكمات ضد الشركة الروسية المذكورة وبالتالي إسقاط القضية.

    تحدث لإذاعتنا ألكسندر كوبيشكين الأستاذ في جامعة سانت بطرسبرغ حول ماهية فرض عقوبات أمريكية على شركات روسية قائلا:

    "يفرض ترامب عقوبات انتقائية على الشركات. عندما يكون ذلك مفيدًا للولايات المتحدة، يتم تخفيف هذه العقوبات أو رفعها جزئيًا. وحقيقة ما يجري الآن هو نتيجة تغير الوضع داخل الولايات المتحدة تدريجياً، فيما الحملة المعادية لروسيا تضعف إلى حد ما. الجدل حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 يفقد الآن أهميته في ظل الحملة الانتخابية، لم يعد هناك طلب كبير عليها. لذلك، ستكون هناك حملة موجهة لإزالة العقوبات عن الشركات الروسية".

    إعداد اسماعيل أبو حلا ونزار بوش

    يمكن معرفة المزيد عن مواضيع الحلقة في الرابط الصوتي...

    انظر أيضا:

    بيان للتحالف بقيادة أمريكا عن الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق
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    مسؤول: إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم على قاعدة التاجي
    روسيا تطور سفينة فضائية جديدة
    الكلمات الدلالية:
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