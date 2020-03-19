أسباب الانتشار السريع لفيروس كورونا في إيران

صرح مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، بأنه في غضون كل ساعة يصاب في البلاد 50 شخصا بفيروس كورونا المستجد، فيما يموت مصاب واحد كمعدل خلال كل 10 دقائق .

مدير مكتب "سبوتنيك" في إيران عماد أبشناس قال لنا في مداخلة هاتفية حول أسباب الانتشار السريع لفيروس كورنا في إيران: "إن السبب الأساسي لانتشار وباء كورونا في إيران يعود للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، ففي البداية لم يكن هنالك أجهزة كافية لكشف الفيروس داخل إيران وكانت الولايات المتحدة تمنع دخولها إلى البلاد من خلال منع فتح الاعتمادات المصرفية من أجل شراء تلك الأجهزة وإدخالها إلى إيران.. رأينا خلال اليومين الأخيرين كثيرا من المواطنين لم يمتثلوا لتوصيات وتعليمات وزارة الصحة والحكومة التي دعت لالتزام المنازل وعدم الخروج منها، وبدأوا بالسفر إلى مدن أخرى بمناسبة عيد النيروز وهذا يشكل خطرا كبيرا يؤدي إلى نشر الفيروس بشكل أكبر".

تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل

تشهد إسرائيل تقاربا بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" وهما أكبر حزبين في الكنيست، وتستمر الاتصالات بين بينهما، من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة طوارىء. واستمرت المفاوضات بين الحزبين الكبيرين لوقت طويل بهدف التقارب بينهما للتوصل إلى تشكيل حكومة طوارئ.

الأستاذ في جامعة القدس أسعد العويوي، تحدث لإذاعتنا حول احتمال نجاح تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل وأهدافها، قائلا: "يطرح بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" اقتراح تشكيل حكومة طوارئ من مبدأ القوة، لأن في جعبته 61 عضو كنيست، وتهدف استراتيجية حزب "أبيض أزرق" لتشكيل حكومة طوارئ في ظل الظروف التي يعيشها العالم ودولة الاحتلال، ولتكون أكثر ضمانة واستمراية من حكومة ضيقة، كما أن غانتس يستطيع فرض شروطه على نتنياهو وعلى حزب الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى التي ربما توافق على تشكيل حكومة طوارئ بقيادة غانتس بسبب حالة الطوارئ".

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إعددا وتقديم إسماعيل أبو حلا ونزار بوش