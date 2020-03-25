كورونا ومستقبل العقوبات

مواضيع الحلقة: دعوات لرفع العقوبات التي تعرقل التصدي لتفشي كورونا، والفلسطينون في السجون الإسرائيلية ينادون بحمايتهم من الوباء.

كورونا ومستقبل العقوبات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة دول مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعرقل الجهود الرامية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

و في رسالته إلى زعماء الدول العشرين شدد غوتيريش على ضرورة رفع العقوبات التي تعرقل إمدادات الأغذية والمواد الطبية والسلع الحيوية، وصولاً لرفع القيود عن التجارة الدولية التي تؤثر على إمدادات الأجهزة الطبية والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لمحاربة الفيروس.

كلام غوتيريش يأتي فيما جددت موسكو دعوتها لرفع العقوبات عن طهران، إذ بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تنسيق الجهود لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي إعتبر أن الفرصة أصبحت سانحة في الظروف الحالية لعدم الإلتزام بالعقوبات الأمريكية نتيجة الخطر الذي باتت يتهدد جميع بلدان العالم دون إستثناء.

وفي مداخلة هاتفية لـ"بلا قيود" رأى الصيداوي أن التمرد على القرارت الأمريكية هو الرد الأفضل على تقديم واشنطن الاعتبارات السياسية على الإنسانية، مشيراً إلى أن ما تعرضت له إيطاليا من تخلي دول في الإتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات لها لمواجهة تفشي عدوى كورونا كشف ضعف العامل الإنساني في تحالفات البلدان الغربية.

الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية

شرع الأسرى الفلسطينيون بخطوات احتجاجية لحض مصلحة السجون هناك على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لمواجهة خطر عدوى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى في سجون إسرائيل، إن خطوات الأسرى تشمل إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام في مختلف السجون.

ويتصاعد القلق في الشارع الفلسطيني بشأن تعرض الأسرى للإصابة بفيروس كورونا، بعد تزايد حالات الإصابة في إسرائيل في الآونة الأخيرة.

نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت قال أن إسرائيل ما زالت تمارس التمييز العنصري بين المساجين الفلسطينين والإسرائيليين، ولا تقوم بالإجراءات اللازمة لحماية السجناء ومنع إنتشار الفيروس بينهم.

كما طالب بتدخل دولي عاجل واتخاذ خطوات عاجلة لحماية أرواح السجناء، وصولاً إلى تفريغ السجون من المعتقلين نظراً للمخاطر التي تتهدد أرواحهم.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني وإسماعيل أبو الحلا