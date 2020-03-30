"أنصار الله" تستهدف الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة

مواضيع «بلا قيود»: لقاحات روسية لمكافحة كورونا في طريقها إلى النور؛ نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون برفع العقوبات عن إيران ودعمها في مواجهة كورونا؛ رصد طيران غير مرخص فوق مواقع عسكرية عراقية؛ علماء سوريون يخترعون روبوتا لقياس درجة حرارة الإنسان عن بعد.

أنصار الله تقصف الرياض

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالكبرى داخل الأراضي السعودية، تضمنت قصف "أهداف حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ وبمشاركة الطائرات المسيرة.

الخبير العسكري العميد عبد الإله العزي وفي حديث لـ «بلا قيود» قال إن "ما جرى هو رداً على تصعيد غارات التحالف الجوية خلال الأيام الماضية".

وأشار العزي إلى أن " التحالف هو من بادر بخرق كل الهدن وأخل بكافة الاتفاقات بشأن وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار".

لقاحات روسية لمكافحة كورونا في طريقها إلى النور

أعلن رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير تشيخونين أن الأكاديمية تعمل على ابتكار ثلاثة لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا.

ووصف تشيخونين التقنية الجديدة بتقنية بانها مثيرة للاهتمام، وستؤدي إلى ابتكار لقاح واعد".

الخبير في علم المناعة، فلاديسلاف جيمتشوغوف، شاركنا رأيه في هذا الأمر عبر إذاعة سبوتنيك، مشيرا إلى أن انخفاض عدد المصابين لا يعني انتهاء الفيروس.

وقال جيمتشوغوف: "هنالك طرق لانتقال الميكروبات من خلال الأعضاء الحساسة للحيوانات والبشر، إذ يوجد ما يسمى بتحديد الإصابة، كأن يبداً بالتطفل بشكل واحد، ثم تزداد الحدة، ويبدأ بمزيد من التدمير. إذ أنه من غير المجدي أن يدمر الفيروس كل شيء، لأنه لن يبقى له أماكن أخرى للانتشار، وسيترك غالبية الذين يعانون من المرض بشكل خفيف أو بدون أعراض".

وتابع أنه "مع ظهور حاملين جدد للفيروس وبدون أعراض، ستظهر الإحصاءات تدني في أعداد الوفيات، ويبرز إنطباع لدى بعض الأطباء بتراجع حدة الفيروس».

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وإسماعيل أبو حلا