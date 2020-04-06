ليبيا ما بين فكي الأعمال القتالية والوباء

مواضيع الحلقة: الجيش التركي يحد من حركته في سوريا ونقل 8 من قادة "داعش" من سوريا إلى العراق، لبنان ينتهي من وضع خطة مالية اقتصادية لإنقاذ البلاد، زيادة الطلاق في الدول العربية بعد الحجر الصحي والأمم المتحدة تدعو لحماية المرأة من العنف المنزلي.

في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم وانتشار جائحة "كورونا" دعت المنظمات الأممية لوقف القتال في الدول التي تعاني من صراعات بما فيها ليبيان إلا أن الوضع الإنساني لم يمنع المتصارعين هناك من وقف إطلاق النار.

وحمل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الجيش الليبي مسؤوليته عن استمرار الأعمال القتالية إذ قال في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" إن حكومة الوفاق تؤيد وقف إطلاق النار، ومنع توريد الأسلحة إلى بلاده، داعيا روسيا للعب دور فعال كدولة عظمى لها ثقلها على الساحة الدولية في حل الأزمة الليبية.

وقال المحلل السياسي الليبي عماد السالم في مداخلة مع "بلا قيود" تعليقا على تصريحات السراج: "إن الهدنة كانت منذ البداية هشة وغير جدية وبحاجة إلى مراقبة دولية ليتم تنفيذها فعليا، وبالنسبة للأسلحة وتوريدها فإن تركيا مستمرة بتزويد الوفاق بالأسلحة كما أن الإرهابيين تسللوا إلى ليبيا مدججين بالسلاح وعلى مرأى من أعين دول الناتو وهذا لا يخفى على أحد، ومع انتشار فيروس كورونا ازداد الأمر سوءا ونحن حقا بحاجة أن تلعب روسيا دورا هاما ومفصليا في سحب الأسلحة من الميليشيات وتقديم الدعم اللوجيستي للجيش الوطني."

"قسد" تسلم 8 من قادة "داعش" للولايات المتحدة

سلمت قوات "قسد"، الولايات المتحدة مؤخرا 8 من قياديي "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا التي نقلتهم بدورها إلى قاعدة عين الأسد بحجة تسليمهم إلى الحكومة العراقية فلماذا قامت قسد بهذه الخطوة ؟ وهل هؤلاء القادة هم ممن تسببوا بأعمال شغب مؤخرا في السجون الكردية مما استدعى نقلهم ولماذا لم يتم تسليمهم للحكومة العراقية؟

وتعليقا على الموضوع اعتبر الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد عباس في لقاء لبرنامجنا، أن عدم تسليم قادة "داعش" للحكومة العراقية يأتي في إطار تقديم نفسها للعالم على أنها من تحارب الإرهاب بينما في الحقيقة واشنطن ستستخدم هؤلاء القادة لتحقيق غايات في نفسها كونهم جزء من منظومة أمريكية يتم من خلالها تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

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إعداد وتقديم نغم كباس