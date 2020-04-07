طهران تضع إنسانية واشنطن على المحك

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زادت حدة الضغوطات على إيران بعد انتشار جائحة "كورونا" في البلاد وبأعداد كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ماساهم في زيادة انتشار الفيروس بسبب عدم توفر المواد الداخلة في تركيب الأدوية اللازمة لمواجهة هذا المرض.

مدير مكتب "سبوتنيك" في طهران عماد أبشناس قال لـ"بلا قيود":"إن العقوبات الأمريكية حرمت طهران من الأجهزة اللازمة للكشف عن الفيروس مازاد في انتشاره والتأخر باكتشافه لاسيما وأن واشنطن مارست ضغوطا على منظمة الصحة العالمية ومنعتها من إرسال الأجهزة والمعدات الضرورية إلى إيرانЭ.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عنها، والبدء بحملة دولية منسقة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني محمد حسين خليق لبرنامجنا: " إن أزمة كورونا عرّت الولايات المتحدة الأمريكية وكشفت عدم إنسانيتها وأخلاقها ما أدى إلى سقوطها في المنطقة ليس سياسيا وعسكريا فقط وإنما إنسانيا... أعتقد أن واشنطن لن ترفع العقوبات لأنها تستغل أزمة الفيروس لتضغط على إيران حتى الرمق الأخير وتجبرها على توقيع اتفاق معها بشروطها، كما أنها تخشى من اكتشاف العلماء الإيرانيين لدواء يعالج كورونا وهي لن تتحمل التفوق الإيراني."

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إعداد وتقديم: نغم كباس