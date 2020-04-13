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16:13 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    تأثير خجول لاتفاق "أوبك+" على أسعار النفط... ما السبب؟

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    مواضيع الحلقة: بالرغم من تحذيرات لبنان...الطيران الإسرائيلي يعاود خرق أجوائه؛ منظمة الصحة العالمية: لا علاقة لانتشار "كورونا" بشبكات الجيل الخامس.

    بدأت أسواق النفط تداولات الأسبوع على ارتفاع متأثرة بالتوصل لاتفاق عالمي حول خفض الإنتاج إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.1 % إلى 32.77 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة  4.4 %، ليصل سعره إلى 23.77 دولار للبرميل.

    ويأتي ذلك نتيجة توصل دول مجموعة "أوبك+" ومنتجي النفط الكبار وعلى رأسهم روسيا إلى اتفاق تاريخي يقضي بتخفيض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى.

    وفي حديث لـ"بلا قيود" قال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود:

    "هذه الصفقة ممتازة كونها تأتي في ظروف صعبة يمر بها العالم وتحديات متمثلة بتوقف المعامل والمصانع بسبب جائحة «كورونا»، لاسيما في الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي الذين أوقفوا الاستيراد، فأصبح العرض أكثر بكثير من الطلب وهذا ما أخّر عودة الأسعار إلى ماكانت عليه عند 50 دولارا للبرميل بالرغم من الاتفاق، إضافة إلى فترة أعياد الفصح. لكن السوق بالتأكيد سيتأثر خلال شهرين بالاتفاق وستعاود الأسعار الارتفاع لاسيما بعد الانتهاء من تدابير مكافحة الفيروس وعودة العجلة الاقتصادية للدوران". 

    وخلال مداخلة هاتفية، قال أليكسي زوبيتس، مدير قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة المالية التابعة لحكومة الروسية لـ"سبوتنيك":

    «إن أسواق النفط ستشهد انتعاشا خلال النصف الثاني من العام الجاري أما التعافي الكامل سيكون خلال 2021.

    بدوره، اعتبر روستام تانكاييف، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة والصناعة الروسية، أن الحرب في السوق هو على الحصة السوقية لذلك من الصعب عودة رفع الأسعار بهذه السهولة وأن خفض 10 ملايين برميل يوميا أضعف من أن يحقق الاستقرار وحاليا تتوفر لدى روسيا جميع الظروف لتحقيق النصر في حرب الحصة السوقية.

    طائرات إسرائيلية تنتهك السيادة اللبنانية

    بالرغم من رفض لبنان استخدام الطيران الإسرائيلي لأجوائه إلا أن طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تحلق منذ يوم أمس الأحد في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو متوسط وبشكل مكثف، غير آبهة برفض لبنان لهذا التحليق.

    يأتي ذلك بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الذي أكد فيها أن بلاده لن تقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، داعيا الأمم المتحدة إلى فضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية علانية وبكل الوسائل المتاحة. 

    وبخصوص الخيارات المطروحة أمام لبنان لمنع الانتهاكات الإسرائيلية  قال رئيس لجنة "السلم" اللبناني جميل صافية لـ»بلاقيود":

    "إن لبنان لا يملك خيارات حاليا سوى التوجه لمجلس الأمن الدولي لمنه هذه الانتهاكات، وزادت الطلعات الجوية الإسرائيلية بعد إعلان "حزب الله" لخطة صحية ونشره عناصر مسلحة في جميع المناطق التي له وجود فيها وهذا ما أثار قلق العدو الإسرائيلي."

    الاستماع للحلقة في التسجيل الصوتي.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
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