مصر واحتمال مصالحة عربية - سورية

مواضيع الحلقة: إيران تبلغ سلطنة عمان استعدادها للحوار مع دول الخليج؛ دول على رأسها روسيا والصين تطالب برفع العقوبات الغربية.

تعطي تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، بصيص أمل في إمكانية مصالحة عربية -سورية إذ قال خلال اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن بلاده تعتزم إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية، وإنهاء الصراع وتسوية الأزمة بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، وضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود»، علق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، المحلل السياسي أحمد العناني، على هذه التصريحات بقوله:

"لقد لاحظنا في الفترة الماضية تقارب خليجي-سوري لاسيما بعد استئناف السفارة الإماراتية عملها في دمشق والاتصالات بين مسؤولي البلدين. ومصر جاهزة لأن تلعب دور الوسيط لتحقيق مصالحة شاملة عربية-سورية، بحيث تعود المياه لمجاريها وتعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية وتستأنف دورها الإقليمي، ومن ثم يمكن بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عودتها إلى الساحة الدولية."

تعنت خليجي مقابل كل المبادرات الإيرانية

تبدي إيران مرونة وانفتاحا في بدء حوار "غير مشروط" مع دول الخليج إلا أن الأخيرة وعلى رأسها السعودية أكبر دول الخليج ترفض أي حوار مع طهران، فلماذا هذا التعنت الخليجي؟

أجاب على سؤالنا محمد عبد الله آل زلفى، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي إذ أوضح في حديث لـ"بلا قيود":

أن أي مبادرة إيرانية مهما كانت، مرفوضة من قبل جميع دول الخليج، والسبب يعود إلى أن إيران تتمتع بعقيدة السيطرة على دول المنطقة دون الاكتراث بحسن الجوار، ولا يمكن أن يؤتمن جانبها لما تثيره من قلاقل في المنطقة ولأنها غير جدية في أي مبادرة تقدم عليها، ولا يمكن الحوار معها وأي وساطة يمكن أن تقوم بها سلطنة عمان مصيرها الفشل.

بدوره اعتبر المحلل السياسي الإيراني حكم أمهز، أن إيران دائما منفتحة على الحوار ومبادرة الرئيس حسن روحاني ليست بجديدة بل هي تأكيد أن بلاده منفتحة للتعاون مع دول الخليج في قضايا كثيرة، اقتصادية، وتقنية، وعلمية، لكن السؤال الأهم هل ستسمح الولايات المتحدة الحليفة لهذه الدول بقبول المبادرات الإيرانية؟ هل ستسمح لهم بالتعاون أو حتى بدء الحوار؟

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إعداد وتقديم: نغم كباس