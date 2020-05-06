"إتش 20" رسالة الصين للولايات المتحدة

مواضيع الحلقة: الصين تعلن عن قاذفة شبح أسرع من الصوت، إسرائيل تربط توقف عملياتها العسكرية في سوريا بالخروج الإيراني، قمة أوروبية مع دول البلقان.

عززت الصين من ترسانتها النووية لتلحق بركب روسيا والولايات المتحدة كقوة نووية عالمية بعد إعلانها الانتهاء من إنشاء ثالوث نووي وجهزته بقاذفة شبح أسرع من الصوت من طراز "أتش 20".

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" الكاتب وأستاذ العلاقات الدولية بسام أبو عبدالله:

«هذه رسالة صينية واضحة للولايات المتحدة أنها في حال طالت تهديداتها المشروع الصيني "طريق الحرير" فإن المواجهة ستكون حتمية بين واشنطن وبكين لذلك تعزز الصين من ترسانتها النووية بعد استشعارها للخطر من التهديدات الأمريكية وتصاعد التوترات العالمية على خلفية تفشي جائحة "كورونا" واتهام الصين بإخفاء معلومات ساهمت بسرعة انتشاره وتحوله إلى وباء عالمي».

إسرائيل تبرر عدوانها على سوريا بالوجود الإيراني

ربطت إسرائيل إيقاف غاراتها على سوريا بالخروج الإيراني منها وذلك بعد مقتل 14 مقاتلاً على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ليلاً مواقع في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وخلال اتصال مع "بلا قيود" قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس:

"إن كل ما صرحت به إسرائيل بهذا الشأن حجج واهية لأن الغارات تستهدف مواقع للجيش السوري ومدنيين وتأتي تزامنا مع كل هزيمة للإرهابيين من أجل رفع معنوياتهم، ولايحق لإسرائيل أن تفرض على الدولة السورية خروج القوات الإيرانية لأن الوجود الروسي والإيراني جاء بطلب من الحكومة الشرعية في البلاد."

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إعداد وتقديم: نغم كباس