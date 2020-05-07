السلطة الفلسطينية تتوجه للمجتمع الدولي عبر البوابة الروسية

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة بالرغم من تهم الفساد الموجهة إليه متذرعة بعدم وجود أي سبب قانوني يحول دون تشكيله الحكومة، وهو ما رأى فيه المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون أنه تصرف يدل على انتصار السياسة على العدل.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المدهون:

"قرار المحكمة العليا يدل على فساد كبير في مؤسسات الكيان وربما ما خدم نتنياهو أزمة كورونا والتحديات الصحية والاقتصادية المترتبة عليها."

ويتزامن تشكيل الحكومة مع اقتراب إعلان ضم غور الأردن والضفة الغربية الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية وعلق عليه السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل في حديث خاص مع "بلا قيود" بقوله:

«إنه في حال حدوث عملية الضم ستخرج فلسطين من اتفاق أوسلو القاضي بحل الدولتين وكذلك من الاتفاق الاقتصادي ومن الاتفاق الأمني أيضا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات تحد من الممارسات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة والرئيس محمود عباس بعث برسالة للرئيس بوتين لعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص.»

القوات الأمريكية تقتل 130 مدنيا

كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 91 آخرين في العمليات العسكرية الأمريكية العام الماضي منهم 108 في أفغانستان و 22 في العراق وسوريا ومدنيان اثنان في الصومال بينما يظهر إحصاء أجرته مجموعة مراقبة الحروب الجوية أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 في سوريا وحدها تسببت هجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سقوط 1030 قتيلا مدنيا.

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" دكتور العلاقات الدولية بشير بدور:

«إن الولايات المتحدة تنظر للبشر على أساس عنصري متناقض مع بنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأمم المتحدة فإذا قتل فرد أمريكي تقوم الدنيا ولا تقعد وكأن مواطنيها أفضل من بقية البشر بينما إذا قتل مدني برصاص أمريكي في أي دولة أخرى نرى تعتيما إعلاميا حول الموضوع أو يمر مرور الكرام في الصحافة العالمية.»

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إعداد وتقديم: نغم كباس