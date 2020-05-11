القصف الإيراني- الإيراني... هل هو هجوم سيبراني؟

مواضيع الحلقة:خلاف في عائلة الحريري تزيد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان، مقتل 19 جنديا في قصف بارجة إيرانية لسفينة تابعة للأسطول الإيراني،الولايات المتحدة تمدد العقوبات على سوريا لمدة سنة كاملة.

أسفر استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران مدمرة إيرانية أيضا، عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في مياه الخليج، ما أثار موجة من التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذا الحادث، بينما مازالت التحقيقات جارية لكشف ملابساته، لاسيما وأن هذه الحادثة أعادت للأذهان حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية منذ بضعة أشهر فوق طهران فهل للحادثين علاقة ببعضهما؟ أي هل هو خطأ بشري حقا أو أن التطور العلمي والتكنولوجي أصبح بإمكانه القيام بجرائم وحوادث غريبة دون ترك أي أثر؟

عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني محمد حسين خليق لـ"بلا قيود": " حتى الآن يبدو الحادث نتيجة خطأ بشري حدث أثناء موجات إلكترونية بين المدمرة والسفينة لكن لا أستبعد أن يكون السبب تشويش سيبراني للبوارج الأمريكية المتواجدة في تلك المنطقة والتي أدت لهذه الحادثة، خاصة وأن هناك حرب سيبرانية قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وننتظر نتائج التحقيقات وتوضيح حقيقة ما حصل من قبل السلطات الإيرانية وإن كانت الحادثة نتيجة تشويش أمريكي."

لبنان...خلاف في الصف الواحد

طفا على السطح خلاف بين سعد الحريري وأخيه الأكبر بهاء الدين بعد أن خرج علينا الأخير ببيان داعم للثورة ومطالبها وداعيا إلى محاسبة الفاسدين ممن استغلوا السلطة لمصالحهم الشخصية، ليقتحم السّاحة السياسيّة، ورسم خارطة طريق للمرحلة القادمة ما يضع علامات استفهام كثيرة حول القوى الداعمة له عربيا ودوليا أو حتى في الداخل اللبناني خاصة وأنه متهم بإثارة أعمال شغب في الشارع من خلال أنصاره.

وحول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي اللبناني فؤاد خشيش لـ"بلا قيود":" إن هذا الصراع قائم بين الأخين منذ وفاة والدهما رفيق الحريري ولكن القوى السياسية في لبنان توافقت على شخصية سعد كونها مقبولة أكثر من أخيه غير الملم في الشؤون السياسية، وهذا ينذر باحتمال الانقسام في العائلة وفي الصف الواحد أي تيار المستقبل بما لايبشر خيرا للبنان خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها، وكيف ستقبل بعض القوى السياسية ببهاء الدين المخالف لها تماما في الرؤية، هذا الأمر سينعكس سلبا على الطائفة السنية نفسها وعلى علاقتها بالطائفة الشيعية أيضا."

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إعداد وتقديم: نغم كباس